WhatsApp migliora le chat di gruppo: niente più confusione con i Thread

WhatsApp continua ad arricchire la sua esperienza d’uso con novità pensate per migliorare le conversazioni di gruppo. L’ultima aggiunta individuata riguarda la possibilità di organizzare i messaggi in thread, una funzione che promette di rendere molto più gestibili le chat affollate. La novità è stata scoperta nella beta per iOS versione 25.19.10.80, distribuita tramite il programma TestFlight.

Al momento, la funzione è ancora disattivata anche per chi partecipa al test, ma tutto fa pensare che l’attivazione sia vicina. A segnalarlo è stato il portale WABetaInfo, che da tempo monitora con attenzione lo sviluppo dell’app.

Come funzionano i thread su WhatsApp, tutto molto semplice

Nelle immagini emerse, si nota che ogni messaggio potrà ricevere risposte raccolte in un thread dedicato, con un piccolo indicatore numerico visibile nella bolla del messaggio originale. Toccando questo numero, si accederà a una nuova schermata dove sarà possibile leggere tutte le risposte in sequenza, senza interferenze dal resto della chat.

Il sistema aiuterà a seguire meglio le discussioni, soprattutto nei gruppi numerosi in cui è facile che si sviluppino più conversazioni in parallelo. Invece di dover scorrere all’indietro per ritrovare il messaggio iniziale, sarà possibile restare dentro il contesto, mantenendo la linearità del discorso.

In arrivo anche altri cambiamenti su WhatsApp per gli utenti

La funzione dei thread non è l’unica novità su cui WhatsApp sta lavorando. Sempre secondo WABetaInfo, nelle prossime versioni potrebbero arrivare anche il supporto multi-account e gli aggiornamenti di stato per i gruppi, segno che l’app vuole diventare ancora più completa per l’uso quotidiano.

Non è chiaro quando queste nuove opzioni saranno disponibili per tutti, ma l’integrazione nella beta indica che lo sviluppo è ormai in fase avanzata. Gli utenti dovranno solo attendere qualche aggiornamento per iniziare a utilizzare questi strumenti che promettono di rendere più ordinata e chiara la comunicazione nelle chat più animate.