Galaxy S26 Ultra: nessun cambiamento per il teleobiettivo 5x?

Non mancano ipotesi anche sulla seconda fotocamera zoom, che secondo alcuni rumor sarà ancora una volta un sensore da 50 MP. Eppure, le informazioni in merito sono ancora scarse e non è chiaro quale sarà il ruolo specifico di tale secondo modulo. Per l’ultra wide, invece, Samsung potrebbe optare per il mantenimento del sensore da 50 MP introdotto di recente. Segno di una certa stabilità nella configurazione complessiva del comparto fotografico.

Al di là delle specifiche, si fa strada l’idea che Samsung stia cercando soluzioni innovative che vadano oltre l’aggiornamento dei megapixel. Tra le ipotesi più interessanti c’è quella di un design più compatto dei moduli fotografici. O anche l’adozione dell’apertura variabile, una tecnologia che potrebbe offrire maggiore versatilità in diverse condizioni di luce. Se confermate, tali scelte renderebbero il Galaxy S26 Ultra un dispositivo che punta sull’esperienza d’uso reale.