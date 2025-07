WhatsApp rivoluziona i messaggi broadcast per le aziende

WhatsApp continua a muoversi con decisione verso una trasformazione sempre più orientata al mondo business. L’ultima versione beta dell’app per Android, la 2.25.20.7, introduce un sistema inedito che promette di cambiare le dinamiche della comunicazione tra aziende e clienti. Si tratta dei crediti per i messaggi broadcast. Questa funzione, attualmente in fase di sperimentazione, nasce come estensione di un’iniziativa già presente nella beta 2.24.14.15, in cui veniva introdotto un limite mensile al numero di messaggi broadcast che ogni account poteva inviare. Ora, con l’aggiunta dei crediti, invece, WhatsApp propone una soluzione che unisce controllo e flessibilità.

WhatsApp elabora un piano in fase di test, non ancora per tutti

Il nuovo sistema prevede che le aziende selezionate per il test ricevano ogni mese un numero preciso di crediti, utilizzabili per superare il limite imposto ai messaggi broadcast. Durante un periodo promozionale di sei mesi, i crediti saranno forniti gratuitamente. Le normali conversazioni individuali non saranno influenzate da questo sistema. L’obiettivo principale è quello di offrire alle imprese un modo per testare, senza costi iniziali, se una comunicazione più ampia e frequente tramite broadcast possa migliorare le performance delle loro campagne di marketing.

È importante sottolineare ancora che questa funzione non è ancora disponibile in maniera stabile. WhatsApp ha scelto di limitare l’accesso al test a un numero selezionato di aziende, con criteri ancora non resi noti. Il programma potrebbe essere ristretto a specifiche aree geografiche o a profili aziendali che soddisfano determinate condizioni tecniche o commerciali. In più, non è escluso che la sperimentazione venga interrotta o modificata senza preavviso, anche per chi ha già aderito.

Insomma, attraverso questo sistema a crediti, Meta intende rafforzare il proprio ecosistema aziendale su WhatsApp, mantenendo però il controllo sulla diffusione eccessiva di messaggi. Le imprese coinvolte avranno l’opportunità di inviare contenuti promozionali a più clienti contemporaneamente, programmare gli invii e monitorare le performance dei messaggi in tempo reale. In questo modo, WhatsApp cerca di affermarsi sempre più come uno strumento professionale e regolamentato, in grado di supportare strategie di comunicazione moderne e personalizzate. Resta da vedere se, una volta terminato il test, questa innovazione sarà approvata e resa disponibile a tutti.