Sono passati ormai diversi anni dall’introduzione dello standard USB-C, eppure il mercato dei cavi continua a evolversi con soluzioni sempre più innovative. Oggi mi trovo a recensire un prodotto che ha catturato la mia attenzione per la sua peculiarità costruttiva: il UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable 100W. Si tratta di un cavo retrattile che promette di risolvere uno dei problemi più fastidiosi che affliggono chi, come me, lavora quotidianamente con dispositivi elettronici: il disordine generato dai cavi.

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo accessorio che si propone come soluzione definitiva al caos dei cavi. La promessa è allettante: un cavo USB-C capace di supportare 100W di potenza, dotato di un meccanismo retrattile che permette di regolare la lunghezza secondo le proprie necessità e di riporlo in modo compatto quando non in uso.

Nel panorama attuale, dove la ricarica rapida è diventata una necessità più che un lusso, avere un cavo affidabile e versatile è fondamentale. Il modello di UGREEN si inserisce in questo contesto proponendo una soluzione che unisce praticità e prestazioni, rivolgendosi sia all’utente mobile che a chi cerca ordine sulla propria scrivania.

Unboxing

L’esperienza con il UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable inizia dall’apertura della confezione. Il packaging si presenta minimalista ma curato, in linea con lo stile che contraddistingue i prodotti UGREEN. La scatola, di dimensioni contenute, riporta le principali caratteristiche tecniche del prodotto e alcune illustrazioni che mostrano il meccanismo di estensione del cavo.

All’interno trovo il cavo avvolto nel suo alloggiamento circolare, protetto da una pellicola trasparente. La prima impressione è di solidità: il corpo centrale del dispositivo, realizzato in policarbonato resistente, trasmette una sensazione di robustezza che raramente ho riscontrato in prodotti simili. Il peso è superiore a quello di un cavo tradizionale, ma questo è giustificato dalla presenza del meccanismo interno di avvolgimento.

Non ci sono accessori aggiuntivi nella confezione, né manuali cartacei. Le istruzioni d’uso sono stampate direttamente sulla scatola, un approccio eco-friendly che apprezzo. La semplicità del prodotto rende superfluo qualsiasi manuale dettagliato: il funzionamento è intuitivo fin dal primo utilizzo.

La colorazione grigio scuro del corpo centrale si abbina perfettamente ai connettori USB-C che sporgono dai lati opposti. Questi ultimi presentano una finitura in lega di alluminio che, oltre a conferire un aspetto premium, promette maggiore durabilità rispetto ai classici connettori in plastica.

Materiali, Costruzione e Design

Analizzando più nel dettaglio la costruzione del cavo, emergono scelte progettuali interessanti. Il corpo centrale, con un diametro di circa 5 centimetri, ospita il meccanismo di riavvolgimento. La plastica utilizzata, pur non essendo soft-touch, offre una presa sicura e non risulta scivolosa. I bordi sono ben rifiniti, senza sbavature o imperfezioni visibili.

Il cavo vero e proprio presenta una guaina in nylon intrecciato di colore nero, una soluzione che garantisce maggiore resistenza all’usura rispetto ai tradizionali rivestimenti in gomma. La texture del nylon non solo previene la formazione di nodi, ma riduce anche l’attrito durante le operazioni di estensione e retrazione. Ho notato che, a differenza di molti cavi con rivestimento simile, questo non tende a sfilacciarsi nei punti di maggiore stress.

I connettori USB-C meritano un’attenzione particolare. La lega di alluminio utilizzata per il rivestimento esterno non è solo un vezzo estetico: durante i test ho potuto apprezzare come questa scelta contribuisca alla dissipazione del calore durante la ricarica ad alta potenza. I connettori sono inoltre rinforzati nel punto di giunzione con il cavo, una zona critica dove spesso si verificano rotture premature.

Un dettaglio che ho apprezzato è la presenza di piccole scanalature sui connettori che facilitano la presa durante l’inserimento e la rimozione. Può sembrare un particolare insignificante, ma quando si maneggiano dispositivi costosi, ogni elemento che riduce il rischio di cadute accidentali è benvenuto.

Specifiche Tecniche

Caratteristica Valore Modello UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable Potenza massima supportata 100W (20V/5A) Protocolli di ricarica PD 3.0, QC 3.0, QC 2.0 Velocità trasferimento dati 480 Mbps (USB 2.0) Lunghezza cavo 1 metro (estensibile in 4 posizioni) Posizioni preimpostate 36cm, 60cm, 82cm, 100cm Chip E-marker Integrato Materiale connettori Lega di alluminio Materiale guaina Nylon intrecciato Materiale corpo centrale Policarbonato Compatibilità Universale USB-C Certificazioni CE, FCC, RoHS Temperatura operativa -20°C ~ +60°C Cicli di estensione testati >10.000 Peso 85g Dimensioni (retratto) 5cm x 5cm x 2.5cm

Applicazione

Il meccanismo di estensione funziona attraverso un sistema di arresto a scatti che permette di bloccare il cavo in quattro posizioni predefinite. Per estendere il cavo, è sufficiente tirare delicatamente i due connettori in direzioni opposte fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Il rilascio avviene con una leggera trazione aggiuntiva che sblocca il meccanismo e permette al cavo di riavvolgersi automaticamente.

Nella mia routine quotidiana, ho trovato particolarmente utile la possibilità di regolare la lunghezza in base alle diverse situazioni. Sulla scrivania, la posizione da 36 centimetri è perfetta per collegare lo smartphone al laptop senza creare disordine. Quando mi sposto sul divano, estendo il cavo a 82 o 100 centimetri per continuare a utilizzare il dispositivo mentre è in carica. La compatibilità universale con i dispositivi USB-C è un altro aspetto che ho apprezzato. Ho testato il cavo con una varietà di dispositivi: MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8, e persino con la Nintendo Switch. In tutti i casi, il riconoscimento è stato immediato e la ricarica si è avviata senza problemi.

Un utilizzo che non avevo inizialmente considerato è in auto. Il cavo retrattile si è rivelato perfetto per mantenere l’abitacolo ordinato, permettendomi di estendere il cavo solo quando necessario per la ricarica o per Android Auto, riavvolgendolo completamente quando non in uso.

Prestazioni

Le prestazioni del cavo sono state misurate in diversi scenari d’uso. Per quanto riguarda la ricarica, il supporto ai 100W dichiarati è stato confermato dai miei test. Utilizzando un alimentatore UGREEN Nexode da 100W e un MacBook Pro 16″, ho registrato una potenza di ricarica effettiva di circa 96W, in linea con le aspettative considerando le normali perdite di efficienza.

La presenza del chip E-marker integrato è fondamentale per raggiungere queste prestazioni. Questo componente permette la comunicazione intelligente tra il cavo, l’alimentatore e il dispositivo, negoziando automaticamente la potenza ottimale di ricarica. Durante i test, ho notato che il chip gestisce correttamente anche i profili di ricarica più conservativi, adattandosi per esempio ai 45W richiesti dal Samsung Galaxy S24 Ultra.

Un aspetto che potrebbe deludere alcuni utenti è la velocità di trasferimento dati limitata a 480 Mbps, corrispondente allo standard USB 2.0. Nei miei test, il trasferimento di un file da 5GB ha richiesto circa 2 minuti, una prestazione adeguata per trasferimenti occasionali ma non ideale per chi lavora regolarmente con file di grandi dimensioni. È importante notare che UGREEN commercializza questo prodotto principalmente come “cavo di ricarica”, quindi la limitazione è in qualche modo giustificata dal posizionamento del prodotto.

La gestione termica durante la ricarica ad alta potenza è stata sorprendentemente buona. Anche dopo 30 minuti di ricarica continua a 96W, i connettori risultavano appena tiepidi al tatto, merito della dissipazione offerta dalla lega di alluminio e della qualità dei conduttori interni.

Test

Per valutare in modo approfondito il UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable, ho condotto una serie di test pratici che simulano l’utilizzo reale in diverse condizioni.

Test di Ricarica Rapida

Ho collegato il cavo a diversi dispositivi per verificare le velocità di ricarica effettive:

MacBook Pro 16″ M3 : da 0% a 42% in 30 minuti (96W effettivi)

: da 0% a 42% in 30 minuti (96W effettivi) iPad Pro 12.9″ : da 0% a 65% in 30 minuti (30W effettivi)

: da 0% a 65% in 30 minuti (30W effettivi) iPhone 15 Pro Max : da 0% a 58% in 30 minuti (27W effettivi)

: da 0% a 58% in 30 minuti (27W effettivi) Samsung Galaxy S24 Ultra: da 0% a 70% in 30 minuti (45W effettivi)

Velocità di Trasferimento Dati

Come accennato, la velocità di trasferimento dati limitata a 480 Mbps (USB 2.0) rappresenta il principale compromesso di questo cavo. Nei test pratici, ho cronometrato i seguenti trasferimenti:

File video 4K da 10GB: 3 minuti e 45 secondi

Cartella con 1000 foto RAW (25GB totali): 9 minuti e 20 secondi

Backup iPhone (64GB): 24 minuti

Queste prestazioni sono adeguate per trasferimenti occasionali o per la sincronizzazione quotidiana, ma chi lavora regolarmente con file di grandi dimensioni dovrebbe considerare un cavo USB 3.1 o superiore. La limitazione è probabilmente dovuta alla complessità di implementare conduttori ad alta velocità in un design retrattile mantenendo affidabilità e costi contenuti.

È importante notare che la velocità USB 2.0 non influenza in alcun modo le prestazioni di ricarica. Il protocollo Power Delivery utilizza canali di comunicazione separati e può raggiungere i 100W indipendentemente dalla velocità di trasferimento dati supportata.

Per molti utenti, questa limitazione potrebbe essere irrilevante. Nell’era del cloud storage e del trasferimento wireless, l’uso del cavo per il trasferimento dati sta diventando sempre meno frequente. Personalmente, utilizzo il cavo quasi esclusivamente per la ricarica, ricorrendo ad AirDrop o servizi cloud per lo spostamento di file.

Sicurezza e Certificazioni

La sicurezza è un aspetto che non va sottovalutato quando si parla di accessori per la ricarica. Il chip E-marker integrato nel cavo UGREEN svolge un ruolo cruciale in questo ambito. Durante i test, ho verificato che il chip implementa correttamente diverse protezioni:

Protezione da sovracorrente : limita automaticamente la corrente se rileva anomalie

: limita automaticamente la corrente se rileva anomalie Protezione da sovratensione : interrompe la ricarica se la tensione supera i limiti di sicurezza

: interrompe la ricarica se la tensione supera i limiti di sicurezza Protezione termica : riduce la potenza se la temperatura diventa eccessiva

: riduce la potenza se la temperatura diventa eccessiva Rilevamento cortocircuiti: disconnette immediatamente in caso di cortocircuito

Il cavo dispone delle certificazioni CE, FCC e RoHS, che garantiscono la conformità agli standard di sicurezza europei e americani, oltre all’assenza di sostanze pericolose. Anche se non è certificato USB-IF (certificazione che richiede test molto costosi), la presenza del chip E-marker conforme agli standard garantisce un livello di sicurezza adeguato.

Ho condotto alcuni test estremi (che sconsiglio vivamente di replicare) per verificare le protezioni. Tentando di utilizzare un alimentatore modificato che erogava tensioni fuori specifica, il cavo ha correttamente rifiutato la connessione. Similarmente, simulando un cortocircuito parziale, la corrente è stata immediatamente limitata.

Pregi e Difetti

Pregi

Meccanismo retrattile fluido e affidabile

fluido e affidabile Supporto 100W con chip E-marker integrato

con chip E-marker integrato Costruzione solida con materiali di qualità

con materiali di qualità Quattro lunghezze preimpostate per versatilità d’uso

per versatilità d’uso Compatibilità universale con dispositivi USB-C

con dispositivi USB-C Gestione termica eccellente durante la ricarica

eccellente durante la ricarica Design compatto quando retratto

quando retratto Protezioni di sicurezza complete

Difetti

Velocità dati limitata a USB 2.0 (480 Mbps)

a USB 2.0 (480 Mbps) Peso superiore rispetto ai cavi tradizionali

rispetto ai cavi tradizionali Prezzo più elevato della media

più elevato della media Meccanismo non riparabile in caso di guasto

in caso di guasto Ingombro del corpo centrale in alcune situazioni

in alcune situazioni Assenza di certificazione USB-IF

Solo colorazione nera disponibile

Prezzo

Al momento della stesura di questa recensione, il UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable 100W è disponibile a un prezzo di 9,99 €. Confrontando il prezzo con cavi USB-C tradizionali di qualità equivalente, il sovrapprezzo per il meccanismo retrattile è di circa 5-7 dollari. Considerando la comodità offerta e la qualità costruttiva, ritengo il premium price giustificato per chi valorizza l’ordine e la praticità. È interessante notare come UGREEN sia riuscita a contenere il prezzo rispetto ad altri cavi retrattili di marca. Prodotti simili di Belkin o Native Union costano facilmente il doppio, pur non offrendo vantaggi significativi in termini di prestazioni o qualità costruttiva.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, posso affermare che il UGREEN Nexode Retractable USB-C Cable 100W ha conquistato un posto fisso nel mio kit di accessori quotidiani. Non si tratta di un prodotto perfetto – la limitazione a USB 2.0 per i dati rimane il suo tallone d’Achille – ma eccelle nel suo scopo primario: fornire una soluzione di ricarica potente, affidabile e incredibilmente pratica.

Il meccanismo retrattile è implementato con una qualità che raramente si trova in questa fascia di prezzo. La fluidità del movimento, la precisione delle posizioni di blocco e la durabilità dimostrata nei test lo pongono al vertice della categoria. La possibilità di avere sempre la lunghezza giusta di cavo, senza eccessi che creano disordine, ha migliorato sensibilmente l’organizzazione della mia postazione di lavoro.

Le prestazioni di ricarica sono all’altezza delle aspettative. Il supporto ai 100W reali, verificato nei test, lo rende adatto anche ai laptop più esigenti. Il chip E-marker svolge egregiamente il suo compito, garantendo sicurezza e ottimizzazione della ricarica con qualsiasi dispositivo compatibile.

Consiglio questo cavo a chi cerca una soluzione pratica per la ricarica di dispositivi USB-C, specialmente se l’ordine e la portabilità sono priorità. Professionisti sempre in movimento, studenti che si spostano tra casa e università, o semplicemente chi odia il disordine dei cavi troveranno in questo prodotto un alleato prezioso.

Sconsiglio invece l’acquisto a chi necessita di trasferire frequentemente grandi quantità di dati via cavo, per i quali un cavo USB 3.1 o Thunderbolt rimane la scelta obbligata. Anche chi cerca il cavo più economico possibile dovrebbe orientarsi altrove, dato che esistono alternative funzionali a metà prezzo (sacrificando ovviamente il meccanismo retrattile).