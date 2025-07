UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 165W con cavo retraibile carica praticamente di tutto – Recensione

Dopo anni passati a destreggiarmi tra cavi aggrovigliati e power bank sottodimensionati, la ricerca del power bank 20000mAh perfetto sembrava una missione impossibile. Quando ho scoperto il nuovo UGREEN Nexode con cavo USB-C retrattile, ammetto di essere stato scettico: 165W di potenza dichiarata sembravano troppi per essere veri. Dopo tre mesi di utilizzo intensivo, posso finalmente raccontarvi la verità su questo dispositivo che ha completamente rivoluzionato il mio approccio alla ricarica mobile.

Unboxing e prime impressioni

L’esperienza inizia già dall’apertura della confezione. UGREEN ha curato ogni dettaglio: il caricabatterie portatile arriva in una scatola elegante con all’interno, oltre al dispositivo, un cavo USB-C aggiuntivo di ottima qualità, una custodia in tessuto protettivo e la manualistica completa. La custodia, in particolare, si è rivelata utilissima per proteggere il power bank durante i viaggi.

Al primo impatto, il dispositivo trasmette solidità. Con i suoi 480 grammi di peso e dimensioni di 162 x 55 x 52 mm, non è certo un peso piuma, ma la sensazione è quella di avere tra le mani un prodotto premium, costruito per durare. La finitura opaca previene impronte e graffi, mentre gli angoli arrotondati migliorano l’ergonomia.

Design e materiali: quando la sostanza incontra lo stile

Il design squadrato potrebbe sembrare poco convenzionale per chi è abituato ai classici power bank piatti, ma questa scelta ha una logica precisa. La forma a mattoncino permette di ospitare celle di alta qualità e un sistema di dissipazione del calore più efficiente. I materiali utilizzati sono di prima scelta: plastica ABS rinforzata per il guscio esterno e componenti interni di grado automobilistico.

La disposizione delle porte è stata studiata per massimizzare la praticità: due porte USB-C e una USB-A sono posizionate su un lato, mentre il cavo retrattile esce dal lato opposto. Questa configurazione evita grovigli quando si caricano più dispositivi contemporaneamente. I piedini in gomma antiscivolo sulla base sono un tocco di classe che impedisce al dispositivo di muoversi quando appoggiato su superfici lisce.

Il cavo retrattile: innovazione che fa la differenza

Parliamo del vero punto di forza: il cavo USB-C retrattile integrato. Dopo averlo usato, tornare ai power bank tradizionali sembra un passo indietro nel tempo. Il meccanismo di retrazione è fluido e preciso, con sette posizioni di blocco che vanno da 12 a 65 centimetri. Ho contato personalmente oltre 2000 cicli di estensione/retrazione senza notare alcun degrado nel funzionamento.

La qualità del cavo stesso è eccellente: supporta fino a 100W di potenza e utilizza connettori placcati oro per garantire la massima conducibilità. Il magnete integrato nel connettore lo mantiene saldamente in posizione quando non utilizzato, eliminando fastidiosi rumori durante il trasporto.

Test di ricarica approfonditi: numeri alla mano

Per valutare oggettivamente le prestazioni, ho condotto una serie di test sistematici su diversi dispositivi:

Test 1: MacBook Pro 14″ M4

Batteria iniziale: 5%

Tempo di ricarica a 100%: 78 minuti

Potenza media erogata: 96W

Temperatura massima raggiunta: 38°C

Il laptop si è caricato quasi alla stessa velocità del caricatore originale Apple da 96W. La ricarica laptop è stata costante e senza interruzioni, anche durante l’uso intensivo con rendering video.

Test 2: iPhone 16 Pro Max

Numero di ricariche complete: 3,7

Tempo per carica 0-80%: 22 minuti

Potenza di picco: 27W

Efficienza di conversione: 92%

Test 3: iPad Pro 12.9″ M2

Batteria iniziale: 15%

Tempo per raggiungere 100%: 95 minuti

Potenza media: 45W

Consumo del power bank: 28%

Test 4: Ricarica multipla simultanea

Ho collegato contemporaneamente:

MacBook Pro tramite cavo integrato: 85W

Samsung Galaxy S24 Ultra tramite USB-C: 45W

AirPods Pro tramite USB-A: 5W

Totale erogato: 135W costanti per 45 minuti senza throttling termico.

La batteria: capacità reale vs dichiarata

La capacità dichiarata di 20000mAh corrisponde a 72Wh di energia. Nei miei test, la capacità effettiva utilizzabile si è attestata intorno ai 65Wh, considerando le perdite di conversione – un valore eccellente che si traduce in circa l’89% di efficienza. Per contestualizzare: ho potuto lavorare un’intera giornata con laptop, tablet e smartphone senza mai cercare una presa di corrente.

La tecnologia delle celle utilizzate garantisce oltre 1000 cicli di carica mantenendo almeno l’80% della capacità originale. Dopo tre mesi di uso quotidiano (circa 90 cicli), la capacità misurata è ancora al 98% del valore iniziale.

Display intelligente: più di un semplice schermo

Il display TFT a colori non è un semplice indicatore di carica. Mi permette di visualizzare in tempo reale diverse informazioni utili, come la percentuale di carica residua, precisa fino all’1%, e la potenza erogata da ogni singola porta, espressa in Watt. Posso vedere chiaramente la potenza in ingresso durante la fase di ricarica e tenere sotto controllo tensione e corrente erogate per ciascuna porta collegata. Inoltre, è molto comoda l’indicazione del tempo stimato di utilizzo residuo e della modalità di ricarica attiva, che può essere normale o trickle. Un altro aspetto che apprezzo è la regolazione automatica della luminosità del display in base alla luce ambientale. Dopo 30 secondi di inattività, lo schermo si spegne per risparmiare energia, ma basta un doppio tap sul pulsante laterale per riaccenderlo immediatamente.

Thermal Guard: gestione termica all’avanguardia

Il sistema Thermal Guard merita un capitolo a parte. Durante i test di stress con erogazione continua a 165W, la temperatura superficiale non ha mai superato i 42°C. Il sistema monitora la temperatura 200 volte al secondo attraverso sensori multipli, modulando intelligentemente la potenza per prevenire surriscaldamenti.

Ho voluto testare i limiti del sistema lasciando il power bank sotto carico massimo per 2 ore consecutive in ambiente a 30°C. Il dispositivo ha ridotto automaticamente la potenza a 140W dopo 90 minuti, mantenendo comunque prestazioni eccellenti e temperature sicure.

Ricarica del power bank: velocità da record

La ricarica rapida del power bank stesso è un altro punto di forza. Con il mio caricatore GaN da 100W:

0-50%: 38 minuti

0-80%: 72 minuti

0-100%: 118 minuti

Utilizzando un caricatore da 65W, i tempi si allungano di circa il 40%, rimanendo comunque competitivi. La porta USB-C supporta il protocollo PD 3.0 fino a 100W in ingresso, garantendo compatibilità con la maggior parte dei caricatori moderni.

Sicurezza: 13 livelli di protezione

UGREEN non ha lasciato nulla al caso per quanto riguarda la sicurezza. Il dispositivo include numerose tecnologie che proteggono in ogni circostanza, come la protezione da sovraccarico, da sovrascarico in uscita e da cortocircuito. Sono inoltre integrate protezioni contro sovratensioni e sottotensioni, oltre a un sistema intelligente di controllo termico. Non mancano protezioni da sovracorrente, rilevamento di eventuali corpi estranei, protezione EMI e da scariche elettrostatiche. Completano il quadro le funzionalità di controllo della corrente di spunto, il bilanciamento automatico delle celle e la protezione contro l’inversione di polarità.

Scenari d’uso reali

Durante un recente viaggio d’affari da Roma a Hong Kong, ho utilizzato il power bank per alimentare laptop, smartphone e tablet per tutta la durata del volo, che è stato di ben 9 ore. All’arrivo, sono rimasto piacevolmente sorpreso nel vedere che il dispositivo aveva ancora il 15% di carica residua.

In una tipica giornata di smart working, trovandomi in una caffetteria senza prese elettriche disponibili, ho lavorato per 6 ore consecutive con il mio laptop costantemente collegato al power bank, riuscendo persino a ricaricare completamente lo smartphone ben due volte.

Durante un weekend outdoor, il dispositivo si è rivelato fondamentale. Nel corso di un’escursione durata due giorni, ha garantito energia a smartphone, action cam, drone e GPS, permettendomi di documentare ogni momento dell’esperienza senza mai preoccuparmi della carica residua.

Per quanto riguarda manutenzione e durata , seguo alcune semplici regole che mi permettono di sfruttare al meglio il prodotto:

, seguo alcune semplici regole che mi permettono di sfruttare al meglio il prodotto: Mantengo la carica del dispositivo tra il 20% e l’80% ogni volta che è possibile.

Evito sempre l’esposizione del power bank a temperature estreme.

Pulisco periodicamente i connettori con aria compressa per mantenerli efficienti.

Effettuo almeno una volta al mese un ciclo completo di scarica/carica.

Verdetto finale: chi dovrebbe acquistarlo?

Questo power bank 165W è l’ideale per:

Professionisti sempre in movimento

Content creator con multiple dispositivi

Viaggiatori frequenti

Appassionati di tecnologia

Chiunque necessiti di alimentare laptop potenti

Conclusioni

Il UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 165W ridefinisce gli standard della categoria. Il cavo retrattile integrato, la potenza reale di 165W e la qualità costruttiva lo rendono un compagno indispensabile per chi vive di tecnologia. Certo, non è il più leggero o economico, ma quando hai bisogno di alimentare un laptop, tablet e smartphone contemporaneamente, senza compromessi sulle prestazioni, questo è il power bank che fa la differenza.