Samsung Galaxy S25 Ultra in SCONTO di 300 euro: acquistatelo subito su Amazon

Nuova occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio su Amazon per tutti gli utenti, con la possibilità di acquistare un prodotto decisamente scontato solo per poco tempo, difatti il Samsung Galaxy S25 Ultra può essere vostro con un risparmio importante su ogni acquisto effettuato.

Nessuno si sarebbe mai davvero aspettato di poter raggiungere un risparmio così elevato, soprattutto sull’acquisto di uno smartphone top di gamma come questo. Ma prima di parlare di prezzi, scopriamone nel dettaglio le specifiche tecniche: il lato dolente, per molti utenti, è chiaramente rappresentato da una limitata portabilità dettata dalle dimensioni elevate, di conseguenza ci ritroviamo ad avere tra le mani un prodotto con un peso di 218 grammi, che raggiunge dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore. Questo è principalmente “dovuto” dalla presenza di un display molto ampio, pari a 6,9 pollici di diagonale, con una risoluzione comunque incredibile: 1440 x 3120 pixel, passando anche per densità di 500 ppi, ma ricordando che parliamo di un pannello che si affida a tecnologia Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon gratis e le offerte più speciali, iscrivendovi al canale Telegram dedicato disponibile subito a questo link.

Samsung Galaxy S25 Ultra: l’occasione è davvero unica solo oggi

Il Samsung Galaxy S25 Ultra può essere vostro con un risparmio importante sul listino di 1499 euro, difatti la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere equivale a soli 1199 euro, approfittando così dello sconto effettivo del 20% applicato in modo completamente automatico dall’azienda. Andate subito su questo link per l’acquisto.

Tutte le specifiche tecniche di questo dispositivo sono comunque impreziosite anche da una connettività di alto livello, con il supporto a WiFi 7, ma anche bluetooth 5.4 con A2DP/LE, USB type-C 3.2, passando per chip NFC e GPS di ultima generazione. La batteria, da 5000mAh, è più che sufficiente per garantire un utilizzo prolungato del dispositivo.