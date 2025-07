Redmi Watch 5 a soli 30 euro: la nuova offerta ALIEXPRESS

Un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere vi attende su AliExpress, arriva in questi giorni la migliore promozione del momento applicata sull’acquisto di Redmi Watch 5, uno smartwatch che offre un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, aprendo a tutti gli effetti le porte del risparmio ad un numero sempre maggiore di consumatori.

Avvicinarsi a questo prodotto è estremamente semplice ed alla portata di ognuno di noi, per il semplice fatto che è un prodotto utilizzabile praticamente con qualsiasi smartphone o sistema operativo in commercio, senza vincoli o limitazioni particolari da sottolineare. Il collegamento avviene direttamente tramite bluetooth 5.3, con possibilità comunque di ricevere notifiche e messaggi da quasi tutte le applicazioni. Il display LCD è da 2 pollici, una dimensione non troppo elevata, ma comunque perfettamente allineata con gli standard a cui siamo solitamente abituati, nel momento in cui parliamo di prodotti di questo tipo.

AliExpress: ecco lo sconto migliore di oggi

Un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole lo ritroviamo proprio nell’offerta che AliExpress ha deciso di attivare giusto in questi giorni, data la presenza di una riduzione del 73% rispetto al valore iniziale di listino di 129,33 euro. In questo modo il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 34,14 euro per il suo acquisto finale e definitivo, con l’acquisto effettuato al seguente link.

Al momento attuale le colorazioni che gli utenti possono effettivamente acquistare sono sostanzialmente un paio, precisamente parliamo di nero o bianco, con differenze sia nel colore del cinturino (che resta comunque sempre di silicone), ma anche nella scocca. Le funzioni cui è effettivamente possibile accedere non cambiano, difatti parliamo comunque di monitoraggio di tutte le attività fisiche (tra cui battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue e non solo), per poi spaziare verso controllo delle chiamate direttamente al polso e non solo. Da notare che la sua batteria è estremamente di qualità con una autonomia ottima.