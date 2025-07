Chip per supercomputer, nuove tecnologie molto innovative

In questi ultimi anni stanno prendendo piede delle tecnologie legate ai chip superconduttori molto interessanti necessarie per migliorarne l’ efficienza. Infatti questi chip sono stati realizzati proprio per essere utilizzati da supercomputer in grado di elaborare una grande quantità di dati. In particolare saranno molto utili soprattutto in campo scientifico per scoprire nuove forme di energia come la materia oscura. Il problema principale risiede nella gestione dell’ energia necessaria al funzionamento dei chip, per cui sono in corso molti studi per renderli più efficienti.

Grazie alla nuova tecnologia chiamata elettronica superconduttrice, si possono realizzare dei dispostivi in grado di utilizzare al meglio l’ energia. Infatti gran parte dell’ alimentazione che viene fornita ai chip viene sprecata in calore, ma con questa tecnologia si può diminuire tale spreco. Con il risparmio dell’ energia, quest’ ultima può essere utilizzata dai chip per migliorare le loro capacità e renderli più veloci. Esiste però una sfida da affrontare che riguarda la temperatura di esercizio di questi ultimi, dato che lavorano a bassissime temperature.

Chip per supercomputer, l’ obiettivo è migliorare l’ efficienza

Siccome i chip lavorano a temperature molto basse, è necessaria una fitta rete di cavi che possa collegare i dispositivi freddi a quelli caldi dell’ esterno. Infatti necessitano un’ alimentazione in corrente continua, partendo da quella alternata. Questo passaggio è possibile grazie ad un raddrizzatore che converte tale energia, ma lavora al di fuori dei chip in un ambiente più caldo. Lo scambio da caldo a freddo può generare delle interferenze sotto forma si rumore elettromagnetico, molto dannoso per i delicati bit quantistici. Proprio su questo problema si sono cimentati i ricercatori del Plasma Science and Fusion Center presso il Massachusetts Institute of Technology. La soluzione al problema prevede l’ inserimento di un raddrizzatore basato su diodi superconduttori direttamente sul chip.

Grazie alle tecnologie inserite sui chip quantistici, si possono compiere studi più approfonditi su tante domande rimaste ancora senza risposta dell’ essere umano.