Ecobonus 2025: nuova piattaforma e nuove regole

Dopo mesi di attesa e qualche confusione, finalmente si muove qualcosa sul fronte dei bonus per l’efficienza energetica. Dal 30 giugno 2025 è tornato operativo il portale Enea — disponibile su bonusfiscali.enea.it — che consente di inviare i dati relativi agli interventi effettuati con l’ecobonus e il cosiddetto “bonus casa”.

Bonus energia 2025: online il portale Enea per detrazioni e documenti

Questo è un passaggio cruciale per chi ha completato lavori come l’installazione di una pompa di calore, la sostituzione degli infissi o l’adozione di un sistema ibrido tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Da quella data, si hanno 90 giorni di tempo per caricare tutta la documentazione richiesta: il termine ultimo è il 29 settembre 2025 (il 28 cade di domenica). Lo stesso vale anche per chi ha iniziato i lavori nel 2024 ma ha pagato parte delle spese quest’anno: in quel caso si può comunque detrarre l’importo sostenuto nel 2025, comunicandolo all’Enea.

Il motivo del ritardo è da ricondurre alla riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha modificato alcune regole importanti sugli incentivi edilizi. Una novità particolarmente discussa è stata l’esclusione delle caldaie a condensazione dagli incentivi fiscali. Solo dopo l’intervento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E, si è fatta chiarezza e la piattaforma è stata riattivata.

Occhio però: per chi usufruisce del bonus casa, la comunicazione all’Enea è richiesta solo a fini statistici. Nel caso dell’ecobonus, invece, l’invio è obbligatorio per ottenere la detrazione — almeno secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se la Corte di Cassazione ha espresso interpretazioni più flessibili in alcune sentenze recenti. Quindi, per evitare problemi, meglio non rischiare e inviare comunque la comunicazione.

Per farlo basta accedere al portale con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Nei prossimi giorni dovrebbe aggiornarsi anche il portale specifico dedicato al superbonus. Insomma, il mosaico dei bonus 2025 sta finalmente ricomponendosi e noi non possiamo che approfittarne.