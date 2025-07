Correte da Expert: le occasioni MIGLIORI non aspettano

Sole a picco, zanzare in agguato e voglia di qualcosa che non sia solo granite e ventilatori: Expert arriva con un volantino che è più fresco di una fetta d’anguria il 15 agosto. Chiudete un occhio sulle ferie e tenete l’altro spalancato sulle super promo valide fino al 16 luglio, perché stavolta c’è da fare sul serio. Questa volta la tecnologia non vi fa sconti, tranne che sul prezzo! Offerte a tasso zero, dispositivi appena sfornati e promo da salti di gioia.

E se pensate che vi basti fare un salto tra gli scaffali per accaparrarvi il pezzo forte, sbagliate di grosso: i più veloci vincono. Ma niente panico! Per restare aggiornati in tempo reale su tutto il meglio tra offerte tech, sconti pazzi Amazon e occasioni da non perdere, ci sono due scorciatoie gratuite: seguite Codiciscontotech [link qui] e Tecnofferte [Link qui], attivate le notifiche e preparatevi.

Il cuore batte forte: i colpi grossi da Expert

Quando vi troverete davanti il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, completo di radiocomando con schermo, e fotocamera 4K, da Expert a 899 euro, sarà il battito accelerato a farvi tremare e sudare e non i 38 gradi fuori. Vi servirà calma zen per non perdere la testa davanti all’APPLE iPhone 16 Pro 256GB titanio nero, che cala a 1179,90 euro. C’è poi il nuovo Microsoft Surface Laptop C8 con Snapdragon X Plus e 13’’ touchscreen da Expert a 1099 euro fa girare la testa più di un mojito.

Gli amanti della pulizia high-tech troveranno irresistibile il nuovo Dyson V15 Detect Absolute a 599 euro: aspirazione spaziale e zero polvere sotto il tappeto (letteralmente). Per gli esteti del binge watching, la TCL Serie S54 32’’ Full HD Android TV scende da Expert a 149 euro, ed è perfetta per notti infinite davanti alle serie preferite. I gamer portatili si butteranno sulla Nintendo Switch Lite a 199,90 euro, mentre chi ama prendersi cura della pelle potrà affidarsi all’epilatore Philips Lumea BRI920/00, ora a 219 euro. Spazio al lavoro e allo studio con il notebook Lenovo Ideapad Slim 3, 15,6″, Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD: a 449 euro. E attenzione al Samsung Galaxy S25 Edge, 12+256GB, uno smartphone da urlo da Expert a 889,90 euro.