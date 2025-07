Euronics: frigo e smartphone in REGALO, ecco la PROMO da sogno

C’è un momento nella vita in cui ti sembra di essere dentro a Dragon Trainer: stai per domare un drago, solo che il drago è l’offerta più assurda dell’anno. Entri da Euronics con l’idea di cambiare frigorifero e ne esci con uno smartphone nuovo di zecca da 399,90 € senza pagarlo. No, non è una leggenda. È una realtà infuocata, ma durerà poco. Entri in negozio, scegli uno dei due frigoriferi Samsung in promozione, paghi solo il prezzo indicato, e ti consegnano anche un Galaxy A36 5G. Gratis. Senza trucchi, senza spese aggiuntive. Solo tu, un frigo di qualità e uno smartphone moderno in tasca. E la consegna? Pure quella è gratuita.

Frigorifero e smartphone: l’accoppiata che non ti aspetti da Euronics

Il primo protagonista è il Samsung BRB80F26BCS0EF. Elegante, silenzioso, con classe energetica C e 264 litri di capienza, è perfetto per chi cerca tecnologia avanzata e linee raffinate. Il prezzo? 1099 €, ma ascolta bene: insieme avrai spedizione gratuita e il Galaxy A36 5G in omaggio. Sì, quel telefono dal valore di 399,90 €, è tuo da Euronics. Se invece vuoi restare su una cifra più contenuta ma senza rinunciare a qualità e design, allora c’è il Samsung BRB70F26CES0EF. Bianco, essenziale, classe energetica E, 267 litri, perfetto per ogni tipo di cucina. Da Euronics lo trovi a 799 €, e anche qui vale la magia: telefono incluso e consegna senza spese. Ora decidi tu: scegli il tuo frigorifero e preparati a uscire da Euronics con due prodotti al prezzo di uno. Ma fallo in fretta, perché queste promo volano via più rapide di Sdentato in picchiata.