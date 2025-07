Windows 95 incontra PlayStation 2

Un creativo YouTuber ha deciso di riportare in vita Windows 95 su una piattaforma decisamente fuori contesto, la vecchia PlayStation 2. Nato più per passione che per utilità, il progetto è il risultato di una lunga serie di tentativi tecnici, correzioni e tanta ostinazione. Per chi conosce l’architettura della PS2, la difficoltà dell’ impresa risulta subito evidente. La console di Sony si basa su un processore MIPS, totalmente incompatibile con il codice x86 su cui si fonda Windows 95. Da qui, la necessità di ricorrere a emulatori capaci di colmare questo divario.

Windows 95, nostalgia e ostinazione sulla console Sony

Il primo tentativo è avvenuto con DOSBox, soluzione troppo semplificata per il compito. La scelta è quindi ricaduta su Bochs, un emulatore più completo, ma molto più lento. Dopo ore passate a risolvere crash, errori di boot, file mancanti e configurazioni instabili, Windows 95 si è finalmente avviato ma decisamente con fatica. Infatti la lentezza del sistema, unita alle limitazioni dell’I/O della PS2 e a un gamepad dotato di tastiera QWERTY poco funzionale, ha trasformato ogni operazione in un test di pazienza. L’obiettivo finale era lanciare Doom, ma il celebre sparatutto non è partito. Una grossa delusione per qualcuno che era persino riuscito a mostrarlo su uno schermo da test di gravidanza.

Al di là di tutto ciò, più che il risultato finale, a colpire è lo spirito dell’impresa. Installare un sistema operativo di trent’anni fa su una console da gioco uscita nel 2000 è un gesto puramente simbolico. Una sfida tecnologica che racconta il fascino che Windows 95 continua ad esercitare su chi ha vissuto quell’era informatica. Un sistema rigido, spartano, a tratti frustrante, ma ancora capace di suscitare emozioni e ricordi. Oggi è facile dimenticare la complessità del passato. Ma progetti come questo ci ricordano che la tecnologia non è fatta solo di progresso. È anche memoria, ingegno, sperimentazione.