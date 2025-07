Meta Hypernova: svelati i nuovi occhiali?

Accanto a questi occhiali, un altro accessorio potrebbe segnare un punto di svolta: un braccialetto intelligente, nome in codice “Ceres“. Quest’ultimo è progettato per rilevare i segnali elettrici dei muscoli del braccio e interpretarli come comandi. In pratica, sarà possibile controllare l’interfaccia degli occhiali con movimenti minimi e naturali delle dita o del polso.

Come prevedibile, tutto ciò avrà un impatto sul prezzo. Le anticipazioni indicano un costo che potrebbe superare i 1.000 euro, segno che Meta vuole posizionare tale prodotto in una fascia premium. Una strategia mirata che solo con il tempo dimostrerà se riuscirà a mantenere le premesse stabilite in partenza.