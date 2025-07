Alcolock, firmato il decreto: obbligatorio per chi ha guidato in stato di ebbrezza

Come era ovvio che fosse, è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ad apporre la firma ufficiale al decreto che dunque consente al sistema Alcolock di entrare in vigore ufficialmente in Italia. Il dispositivo elettronico è stato appositamente pensato per fare la storia e per rendere le strade più sicure. Questo infatti non permette l’accensione del veicolo se il conducente risulta in possesso di un tasso alcolemico di rilievo, ovvero superiore allo 0,8 g/l.

Tutto funziona in maniera molto semplice ed intuitiva: chi si mette alla guida, prima che l’auto possa partire, avrà l’obbligo di soffiare in un sensore collegato al sistema di avviamento. Solo ed esclusivamente nel caso in cui il test dovesse risultare negativo, la persona in questione potrà mettersi in marcia.

Caratteristiche tecniche e modalità d’installazione dello strumento

Il decreto stabilisce i criteri precisi che devono rispettare sia il dispositivo che le officine incaricate del montaggio. L’Alcolock potrà essere installato su veicoli destinati al trasporto di persone o merci, a patto che sia conforme alla normativa EN 50436 e alle disposizioni tecniche del Regolamento UNECE n. 10. Ogni installazione dovrà includere un sigillo speciale, che impedisce ogni tentativo di manomissione, e istruzioni dettagliate su uso e manutenzione.

Gli installatori autorizzati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, dovranno fornire anche un certificato di taratura e garantire la corretta rimozione del dispositivo, se prevista. In caso di controlli su strada, il conducente dovrà esibire la documentazione d’installazione e la taratura in corso di validità.

Costi e requisiti per l’Alcolock

L’intervento è a carico del conducente. Il costo complessivo stimato per l’installazione è di circa 2.000 euro, esclusi i boccagli monouso e le eventuali operazioni di manutenzione periodica. Non sarà invece necessario aggiornare il documento unico di circolazione del veicolo.

L’introduzione dell’Alcolock rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza sulle strade.