Play Store, app e giochi gratis per Android: torneranno presto a pagamento

La giornata è cominciata bene per gli utenti Android in quanto sul Play Store di Google ci sono applicazioni e giochi che invece di essere a pagamento come sempre, risultano gratis. L’iniziativa è a tempo limitato.

Play Store di Google con titoli a pagamento gratis: gli utenti Android possono scaricarli ora

È diventata ormai un’abitudine per gli utenti Android dare un’occhiata al Play Store per scoprire se ci sono titoli a pagamento da poter scaricare gratis sul loro dispositivo. Anche in questo caso infatti c’è una possibilità di questo genere: nel Play Store di Google sono disponibili applicazioni e giochi a pagamento che non avranno prezzo per alcuni giorni o per alcune ore.

Ovviamente il consiglio resta sempre lo stesso in questi casi: scaricate tutto e subito, per poi fare una selezione in un secondo momento. La domanda di molti potrebbe essere normalissima: per quale motivo scaricare tutto se ci sono titoli di cui non ho bisogno? La risposta è altrettanto spontanea e semplice: scaricare tutti i titoli significa assicurarseli per sempre gratuitamente. Ciò significa che oggi quel gioco o quell’applicazione potrebbero risultare inutili, ma potrebbe non essere lo stesso in futuro. Proprio per questo, scaricando tutto oggi in maniera gratuita, gli utenti potranno avere un vantaggio anche in futuro. L’account Google infatti si occuperà di ricordare quanto avvenuto, tenendo conto del download da parte di quell’utente sul suo profilo di quel titolo a pagamento che però quel giorno era gratis. In poche parole, se scaricate oggi un titolo a pagamento e lo cancellate subito, potrete scaricarlo anche tra anni: sarà sempre gratis, anche nel momento in cui dovesse essere ritornato ad avere un prezzo.

Ecco la lista completa con alcuni dei migliori titoli del giorno: