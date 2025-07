Shanghai, intero isolato spostato con l’aiuto dei robot

Il complesso di Huayanli, costruito tra gli anni ’20 e gli anni ’30 e collocato nel cuore di Shanghai, è stato riposizionato dopo esser stato momentaneamente sollevato da terra negli ultimi due anni. Sembra un’operazione impensabile ma lo spostamento temporaneo di questo gioiellino architettonico ha permesso la costruzione di uno snodo sotterraneo.

La superficie sotterranea ottenuto con questo spostamento, per un totale di 53.000 metri quadrati, ospiterà un centro commerciale, dei nuovi collegamenti alla metropolitana e un’area adibita ai parcheggi. Un approccio alla gestione del territorio urbano più avanzato di quanto si potrebbe pensare. Huayanli in questo modo non è stato demolito ma solo ricollocato.

Shanghai: intero isolato di Huayanli spostato momentaneamente per terminare progetti sotterranei

L’idea di spostare strutture storiche imponenti e patrimoni non è del tutto nuova e ha origini lontane. Basti pensare a quanto accaduto nel 1930, quando la sede di sette piani della Indiana Bell fu ruotata di 90 gradi nell’arco di trenta giorni. Il tutto è accaduto senza mai interrompere le attività lavorative al suo interno. Impiegati, operatori e dirigenti accedevano senza problemi alla struttura come se nulla fosse. Anche le reti idriche, elettriche e telefoniche rimasero sempre attive. Mentre nel 1985, in Texas, è stata portata a termine un’impresa simile con il Fairmount Hotel. Ancora oggi detiene il Guinness World Record per l’edificio più pesante mai spostato su ruote, con ben 1.450 tonnellate.

Tuttavia, la tecnica adottata di recente a Shanghai dà il via ad un nuovo modus operandi in questo settore. A differenza dei casi citati, il complesso di Huayanli – con un totale di 8.270 tonnellate e un’area estesa per 4.030 metri quadrati – è stato spostato con l’aiuto di 432 minuscoli robot. Ciascuno di questi piccoli robot modulari e omnidirezionali riesce a sollevare circa 10 tonnellate. Il loro movimento sincronizzato consente una gestione impeccabile degli spostamenti. Ricordiamo che tutto ha avuto inizio nel 2023 mentre il 7 giugno di quest’anno il progetto è stato ufficialmente portato a termine.