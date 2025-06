YouTube: nuovi cambiamenti con l’AI

La piattaforma sta sperimentando nuove modalità di ricerca e di fruizione dei contenuti. Spingendosi oltre il tradizionale motore basato sui titoli e le parole chiave. In certe ricerche, soprattutto in ambiti come il turismo o lo shopping, viene ora mostrato un carosello di video accompagnati da descrizioni sintetiche generate da algoritmi. Una funzione pensata per offrire risposte più rapide e pertinenti, ma ancora in fase di test, e riservata a pochi utenti Premium statunitensi.

YouTube sta lavorando anche ad un’altra funzionalità. Si tratta di un assistente virtuale che interagisce direttamente con i contenuti in riproduzione. L’utente può chiedere chiarimenti sul video che sta guardando, suggerimenti per contenuti simili o spiegazioni su concetti più complessi. Tale strumento, inizialmente pensato per chi ha un abbonamento Premium, comincia ora a fare la sua comparsa anche per alcuni utenti senza sottoscrizione.

Eppure, il clima tra gli utenti non è privo di tensioni. Se da un lato c’è chi apprezza la direzione innovativa, dall’altro molti segnalano un deterioramento dell’esperienza d’uso. Lamentele su contenuti generici, generati dall’AI e percepiti come poco autentici, infatti, si moltiplicano. Anche i commenti sulla piattaforma sembrano sempre più invasi da messaggi generici o automatizzati. Il rischio, per molti, è che YouTube perda il suo carattere umano, sostituito da un ambiente digitale governato da algoritmi e automazione.