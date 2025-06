Pornhub: introdotti nuovi controlli sull’età

La fruizione di contenuti per adulti nel Regno Unito è in procinto di subire una trasformazione importante. Ciò dopo l’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’Online Safety Act. Dal mese prossimo, siti come Pornhub dovranno implementare nuovi sistemi per verificare in maniera efficace l’età dei propri utenti. L’intento è di impedire che i minori possano accedere facilmente a contenuti pornografici. Una pratica oggi troppo diffusa e priva di reali barriere. L’attuale sistema, basato su una semplice autodichiarazione, infatti, è stato criticato da Ofcom, l’organismo che vigila sulle comunicazioni nel Regno Unito.

Nuovi controlli in arrivo pee piattaforme per adulti come Pornhub

Secondo Oliver Griffiths, a capo del settore sicurezza online di Ofcom, è giunto il momento di equiparare i controlli nel mondo digitale a quelli già esistenti nei servizi per adulti nel mondo fisico. Le nuove tecnologie di verifica proposte includono il caricamento di documenti di identità, controlli su carte di credito. Riconoscimento facciale e strumenti di identificazione digitale.

La decisione si basa su una serie di dati decisamente preoccupanti. Una recente indagine ha rivelato che una percentuale non trascurabile di minori tra gli 8 e i 14 anni accede a siti pornografici. Con una fascia ancora più giovane già esposta a contenuti inappropriati. A tal proposito, l’Internet Watch Foundation ha messo in guardia contro gli effetti di tale esposizione precoce. Ciò sostenendo che potrebbe portare alla normalizzazione di atteggiamenti dannosi e violenti nel comportamento quotidiano dei giovani.

Aylo, la società che controlla Pornhub, non ha ancora reso pubblici i dettagli delle soluzioni che adotterà. Ma si è impegnata a farlo entro la fine di luglio, assicurando che gli utenti avranno più opzioni tra cui scegliere. Il vicepresidente Alex Kekesi ha riconosciuto il valore del modello proposto da Ofcom, definendolo uno dei più efficaci nel garantire una protezione reale. Non resta dunque che attendere e scoprire come tali piattaforme si adatteranno a tali interventi.