Motorola Moto G96 5G: emerse già tutte le sue caratteristiche?

Mentre Motorola continua a consolidare la sua presenza sul mercato, il nuovo Moto G96 5G si appresta a fare il suo ingresso in un settore sempre più competitivo. Ciò anche se il dispositivo non è ancora stato ufficialmente lanciato. Eppure, gran parte delle sue caratteristiche sono già state svelate. Ciò grazie ad una serie di leak attendibili che hanno fornito un quadro chiaro di ciò che ci si può aspettare. Esteticamente, il Motorola Moto G96 5G si distingue per un’eleganza che non è comune nei dispositivi della stessa fascia. Il merito va in parte alla scelta dei materiali, come la finta pelle vegana usata per la scocca. Inoltre, interviene anche la rinnovata collaborazione con Pantone, che ha dato vita a quattro colorazioni: Catteleya Orchid, Dresden Blue, Greener Pastures e Asheligh Blue.

Motorola: già note tutte le caratteristiche del nuovo smartphone

L’azienda ha deciso di dotare il G96 5G di specifiche che lo pongono un gradino sopra gli altri modelli della linea. Il centro del dispositivo è il processore Snapdragon 7s Gen 2. Abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 144 Hz contribuisce a completare l’esperienza visiva e di utilizzo.