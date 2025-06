Lenovo Legion Go 2

Lenovo Legion Go 2 potrebbe arrivare a settembre 2025. Secondo quanto riportato da fonti coreane, la nuova console portatile da gaming dovrebbe entrare in produzione tra luglio e agosto, con un debutto commerciale previsto nel mese successivo. Si tratterebbe del successore della prima Legion Go, presentata a fine 2023, e destinata a migliorare le prestazioni mantenendo lo stesso formato.

Il dispositivo continuerà a seguire l’impostazione ibrida tra console portatile e mini-PC da gioco, con un design simile a quello della generazione precedente. Le novità principali dovrebbero riguardare il comparto hardware, con un aggiornamento delle APU AMD, e potenzialmente anche una migliore gestione energetica.

Prime indiscrezioni sulla nuova console portatile, erede della Legion Go lanciata nel 2023

Le informazioni disponibili indicano che Lenovo adotterà nuove APU AMD Phoenix, più efficienti rispetto a quelle montate sul primo modello. Queste soluzioni sono basate su architettura Zen 4 per la CPU e RDNA 3 per la parte grafica, garantendo una maggiore potenza e consumi ridotti.

La scelta di queste componenti permetterà a Legion Go 2 di posizionarsi come rivale diretta di Steam Deck OLED e ROG Ally X, offrendo prestazioni competitive per giochi tripla A in mobilità. Non è esclusa l’introduzione di configurazioni multiple, per distinguere tra versioni base e avanzate.

Anche se il design dovrebbe rimanere molto vicino all’originale, sono attese modifiche mirate al sistema di raffreddamento, alla qualità dei materiali e alla durata della batteria. Il primo modello soffriva di una certa ingombrosità, ed è possibile che Lenovo intervenga per rendere la nuova versione più maneggevole, senza rinunciare alla versatilità.

Restano ancora incerti alcuni aspetti chiave, tra cui la presenza di controller staccabili simili a quelli della Nintendo Switch e l’eventuale supporto a schermi OLED. Il prezzo finale è ancora sconosciuto, ma dovrebbe collocarsi nella fascia media-alta del segmento handheld gaming.

La data di uscita indicata per settembre 2025 coincide con il periodo di lancio del modello originale, presentato a fine estate 2023. Questo suggerisce che Lenovo voglia seguire una cadenza annuale, con una finestra temporale pensata per anticipare le festività natalizie e lanciare il prodotto sul mercato globale.

Lenovo Legion Go 2 è in fase avanzata di preparazione, con produzione prevista tra luglio e agosto e lancio possibile a settembre. Tra le novità attese, APU AMD aggiornate, miglior efficienza energetica e possibili ottimizzazioni nel design.