Lamborghini: la nuova hypercar ispirata alla Miura ed alla Countach

Un breve video su Instagram ha acceso l’attesa: Edgar Veliyulin, influencer molto vicino al mondo automotive, ha rivelato di aver visto in anteprima privata la prossima hypercar firmata Lamborghini. Poche parole, ma pesanti come il rombo di un V12: il nuovo modello prenderà ispirazione da Miura, Countach e Diablo, capolavori senza tempo. Non sarà solo una macchina. Sarà qualcosa che, secondo le sue parole, “cambierà tutto”. Cosa potrebbe mai significare? Solo suggestione o un segnale che preannuncia una rivoluzione?

La base della nuova Lamborghini dovrebbe essere quella della Revuelto 2025, con il suo V12 da 6,5 litri affiancato da un sistema ibrido all’avanguardia. Si parla di una potenza complessiva superiore ai 1.001 cavalli, un valore che sposta l’asticella ancora più in alto. C’è chi ricorda la Countach LPI 800-4, che aveva superato i 800 CV grazie a un supercondensatore mutuato dalla Sian. Se questa nuova hypercar seguirà una logica simile, sarà un’esplosione di potenza pura e tecnologia di livellosiperopre. Basterà accendere il motore per sentire il passato fondersi con l’avanguardia.

Design che urla Lamborghini in ogni dettaglio

Ciò che si cerca in una Lamborghini è sicuramente lo stile. Ogni linea, ogni curva, ogni presa d’aria sarà pensata per lasciare un segno, per distinguersi e per far girare le teste quando si viaggia in strada. Il design avrà il sapore inconfondibile delle icone degli anni d’oro Lamborghini, reinterpretate in chiave futuristica. Si tratterà di un modello esclusivo, rarissimo, con una produzione limitata a soli 50 esemplari. Il prezzo? Non meno di un milione di euro. Una scultura su quattro ruote, destinata a finire nei garage più inaccessibili del pianeta. Il momento del debutto potrebbe essere il 15 agosto al The Quail, A Motorsports Gathering, evento dove i sogni diventano reali. Due giorni dopo, gli occhi potrebbero puntarsi su Pebble Beach, palcoscenico perfetto per una regina. L’attesa cresce, l’aria si fa elettrica. Lamborghini è pronta a scrivere un nuovo capitolo. Sarà davvero la hypercar Lamborghini che riscriverà tutto ciò che si conosce?