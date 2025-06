Intel: previsti nuovi licenziamenti

Le conseguenze di tale ritardo risultano evidenti all’interno dei bilanci. Il primo trimestre del 2025 si è chiuso con un rosso di 821 milioni di dollari. Un dato che impone un cambio di rotta immediato. La risposta della dirigenza, infatti, non si è fatta attendere. Intel ha annunciato un nuovo round di licenziamenti. Quest’ultimo coinvolgerà il 15-20% della forza lavoro. Pari a circa 10.000 dipendenti. È un taglio imponente per la società. E riflette la gravità stessa della situazione che l’azienda sta attraversando.

L’operazione di riduzione del personale non è un caso isolato. Tale strategia si inserisce in una tendenza già emersa l’anno precedente. In tale occasione, erano stati tagliati 15.000 posti in tutto il mondo. Ora la società intende proseguire su tale linea, alleggerendo la propria struttura per concentrarsi sulle aree strategiche e rilanciare la propria capacità di innovazione.

Secondo quanto dichiarato da Naga Chandrasekaran, vicepresidente della divisione Manufacturing, la decisione è dolorosa, ma inevitabile. L’obiettivo è contenere i costi e preparare l’azienda ad affrontare con maggiore efficienza le sfide del mercato. Intel ribadisce di voler procedere con il massimo rispetto verso i lavoratori. Ma sottolinea anche l’urgenza di ristrutturare in profondità la propria organizzazione per eliminare inefficienze e ritrovare slancio competitivo.