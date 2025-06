Nothing Phone (3a) Pro in sconto su Amazon: oggi prezzo folle

Con una fotocamera con periscopio da 50 MP, avrete l’opportunità di scattare foto spettacolari, nitide e ricche di dettagli in ogni situazione. Acquistando subito questo eccezionale smartphone, potrete scattare fotografie che potrebbero fare invidia ad un fotografo professionista. Perfetto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente, il comparto fotografico del Nothing Phone (3a) è particolarmente versatile.

Non a caso, potranno essere esaltate in maniera professionale sia le zone di luce che quelle di ombra. Potrete inoltre immortalare qualsiasi dettaglio grazie all’aiuto dello zoom da 0,6x a 60x, oltre ad avere a vostra disposizione diverse funzionalità macro avanzate. L’innovativo sistema di fotocamera prevede anche l’utilizzo di un sensore Sony OIS da 50 MP, più grande del 41%, con un teleobiettivo periscopico ottimizzato. In questo modo, avrete una lunghezza focale perfetta per ritratti da 70 mm.Infine, è presente anche una eccellente fotocamera anteriore da 50 MP con supporto video con risoluzione in 4k.

Nothing Phone (3a) imperdibile a questo prezzo

Le novità non finiscono qui. Il Nothing Phone (3a) Pro dispone anche di un nuovo pulsante sul lato. Sarà sufficiente premere una volta per salvare il contenuto sul display e premendo più a lungo si potranno salvare note vocali, idee e ispirazioni ovunque voi siate. Tutto questo, grazie al nuovo Essential Key e all’aiuto dell’AI.

Essendo molto intuitivo, potrete scegliere di utilizzare le impostazioni rapide e personalizzazioni dinamiche come Smart Drawer. Inoltre, l’AI provvederà a mettere in ordine automaticamente le app in modo da facilitarvi e velocizzare gli accessi a tutte le app che utilizzate più spesso.

Basteranno pochi minuti per ricaricare questo mostruoso smartphone e avere un’autonomia per giorni, grazie alla batteria da 5.000 mAh. Acquistate su Amazon il Nothing Phone (3a) Pro da 256 GB, oggi in sconto imperdibile e dotato di display AMOLED da 6,77″ FHD+, che vi permetterà di avere immagini con una gamma incredibile di colori.