Xiaomi: in arrivo i nuovi elettrodomestici in Europa

È ufficiale l’ingresso di Xiaomi nel mercato europeo dei grandi elettrodomestici. L’annuncio era arrivato durante l’ultimo Mobile World Congress di Barcellona. Il dispositivo che per primo varca i confini della Cina è il Mijia Air Conditioner Pro Eco. Già disponibile sul sito spagnolo dell’azienda in due varianti. Una con capacità di raffreddamento da 2,6 kW e l’altra da 3,5 kW. Il Mijia Air Conditioner Pro Eco è un condizionatore smart ad alta efficienza energetica. Con classe A+++ sia per il raffreddamento che per il riscaldamento (A++ in climi temperati). L’unità è integrata nell’ecosistema Xiaomi Home AIoT. Inoltre, può essere controllata tramite app oppure tramite comandi vocali. Ciò è possibile grazie alla compatibilità con Google Assistant.

Xiaomi presenta anche in Europa i suoi nuovi condizionatori

Uno dei punti forti è la rapidità nel modificare la temperatura. Bastano 30 secondi per rinfrescare l’ambiente e 60 per riscaldarlo. Ciò è possibile grazie a una ventola da 108 mm di diametro che aumenta la velocità del flusso d’aria. Elemento che migliora la distribuzione del calore o del fresco.

Riguardo le caratteristiche tecniche, il sistema inverter DC include una valvola di espansione elettronica. Quest’ultima contribuisce alla riduzione dei consumi. E non solo. Permette anche l’estensione della vita utile dell’impianto. L’intelligenza artificiale contribuisce al processo di ottimizzazione energetica. Tale tecnologia, infatti, permette un uso efficiente delle risorse. Il tutto senza compromettere le prestazioni. Anche il comfort non è stato trascurato. Grazie alla modalità Sleep, l’utente può regolare livello di rumore, flusso d’aria e temperatura. Inoltre, la luminosità del display cambia in base all’illuminazione nella stanza.

Ci sono alcune differenza tra le due versioni disponibili. Il modello da 3,5 kW ha una potenza di raffreddamento di 875W e di riscaldamento di 860W. Con un flusso d’aria di 650 m³/h. Il modello da 2,6 kW, invece, consuma 650W per il raffreddamento. Mentre mantiene la stessa potenza in riscaldamento. Inoltre, raggiunge i 600 m³/h. In entrambi i casi, i dispositivi Xiaomi risultano estremamente silenziosi. Si parla di 55dB e 53dB rispettivamente per la versione più potente e quella base. Il design è compatto e moderno. Con un’unità interna da 9,8 kg e una esterna da 25,5 kg. Il prezzo di lancio in Spagna è di 699 euro per il modello da 3,5 kW. Mentre cala a 599 euro per quello da 2,6 kW. Si tratta di una proposta interessante per chi cerca un climatizzatore smart, efficiente e attento ai consumi.