Gemini e Project Astra disponibili gratis per gli utenti Android e iOS

Gemini Live

Google ha annunciato che Gemini Advanced e Project Astra saranno presto disponibili anche in una versione gratuita per tutti gli utenti Android e iOS. L’annuncio segna un passo importante nell’obiettivo dell’azienda di rendere l’intelligenza artificiale generativa più accessibile, espandendo le funzionalità del proprio ecosistema AI senza costi aggiuntivi per l’utente finale.

Gemini si apre al pubblico con nuove funzioni

Secondo quanto riportato online, Google introdurrà Gemini in versione gratuita come assistente potenziato all’interno dell’app Google su Android e, prossimamente, anche su iOS. Il modello incluso sarà una variante leggera del Gemini 1.5, progettata per offrire risposte rapide e contestuali, mantenendo un buon livello di comprensione del linguaggio naturale.

Nella versione a pagamento, Gemini può accedere a modelli avanzati come Gemini 1.5 Pro, ma la versione gratuita manterrà molte delle funzionalità principali, compresa la possibilità di elaborare testo, rispondere a domande e assistere in compiti quotidiani. L’accessibilità diretta da smartphone e dispositivi mobili punta a fare dell’IA un compagno sempre disponibile, senza costi d’ingresso.

L’altra grande novità riguarda Project Astra, l’iniziativa di Google che mira a integrare capacità multimodali – cioè la comprensione combinata di testo, immagini e suoni – in un’unica interfaccia intelligente. Anche Astra sarà disponibile gratuitamente, inizialmente attraverso l’app Google su Android, con il rilascio su iOS previsto in un secondo momento.

Astra permette all’utente di inquadrare oggetti, ambienti o testi reali, ricevendo risposte dettagliate dall’IA in tempo reale. Le potenzialità vanno dall’identificazione visiva all’assistenza nella risoluzione di problemi concreti, con un approccio più interattivo e immediato rispetto ai classici chatbot testuali.

Con queste nuove versioni gratuite, Google amplia la sua strategia nel settore dell’intelligenza artificiale generativa, portandosi in diretta competizione con soluzioni come ChatGPT di OpenAI, Claude di Anthropic e Copilot di Microsoft. L’obiettivo è costruire un ecosistema AI completo e accessibile, che possa accompagnare l’utente in ogni momento della giornata, su tutti i dispositivi.

La distribuzione dei servizi sarà graduale, ma Google ha già confermato che la versione gratuita di Gemini sarà integrata nativamente anche nei nuovi dispositivi Android di fascia alta.