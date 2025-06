Amazon, ecco l’offerta dell’anno: Apple MacBook Air in sconto di 200 euro

Una promozione indimenticabile a disposizione di tutti gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, in questi giorni arriva lo sconto che nessuno si aspettava di vedere su Apple MacBook Air, il prodotto viene scontato di circa 200 euro in modo completamente automatico sulla corrispettiva pagina di Amazon, offrendo anche spedizione immediata per tutti.

Il dispositivo rappresenta l’ultima generazione tra i modelli attualmente in vendita sul mercato, caratterizzato dalla presenza di processore Apple M4, un SoC di alta qualità che si contraddistingue per la capacità di garantire prestazioni granitiche nella maggior parte delle situazioni, anche grazie alla presenza di 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Il display è il solito ottimo Liquid Retina da 15,3 pollici di diagonale, cornici sottili, colori precisi ed affidabili (tra i migliori della categoria), per una definizione che difficilmente possiamo trovare a questo prezzo.

Apple MacBook Air: uno sconto da non credere su Amazon

Volete acquistare un Apple MacBook Air ma non volete spendere troppo? è arrivato il vostro momento, la promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni permette di mettere le mani su uno dei migliori modelli attualmente in circolazione, approfittando anche di uno sconto effettivo di 200 euro sul valore di listino di 1549 euro. In altre parole, la spesa finale che si dovrà sostenere è di 1349 euro, ed è effettuabile subito a questo link.

Il design minimale che contraddistingue i prodotti dell’azienda di Cupertino lo ritroviamo anche nei connettori effettivamente inclusi, sul lato si possono difatti trovare due porte USB-C Thunderbolt 4 ed un jack per le cuffie da 3,5 mm, a cui si aggiunge ovviamente il MagSafe dove collegare l’alimentatore.