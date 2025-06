Shark Ninja PowerDetect Clean & Empty: l’aspirapolvere che si svuota da sola

Il nuovo modello Shark PowerDetect Clean & Empty con autosvuotamento (IP3251EUT) riscrive la pulizia. Il design senza filo incontra una tecnologia rivoluzionaria, capace di offrire un’esperienza domestica unica e precisa. Dopo ogni utilizzo, l’aspirapolvere ritorna alla sua base, si ricarica in autonomia e si svuota automaticamente, permettendo fino a 45 giorni di utilizzo senza svuotare manualmente il contenitore. Il sistema senza sacco riduce sprechi e pensieri inutili, inoltre la base integra il sistema Anti-Allergen Complete Seal, che cattura fino al 99,9% di polvere e allergeni, combinato con la Tecnologia Anti-Odore, per un’aria più fresca.

Progettato per seguire il ritmo della giornata, resta sempre carico e pronto all’uso. Chi convive con animali domestici può dimenticare peli e grovigli: la tecnologia Anti Hair Wrap Plus rimuove capelli e peli dalla spazzola senza sforzo. L’innovativa Reverse Clean ottimizza la pulizia in entrambe le direzioni, in avanti e all’indietro, dimezzando il tempo necessario. È solo fortuna? O è il frutto di un sistema intelligente che si adatta in tempo reale?

Tecnologia Shark per ogni superficie: un’aspirapolvere perfetta

Il sistema PowerDetect calibra la potenza del modello Shark in base al tipo di pavimento, allo sporco e all’area da trattare. La funzione DuoClean Detect combina due spazzole e sensori per aumentare l’efficacia, mentre DirtDetect intensifica l’aspirazione in presenza di sporco. Gli angoli non sono più un problema per quest’aspirapolvere Shark grazie a EdgeDetect, che rileva bordi e li pulisce con precisione. FloorDetect regola automaticamente velocità e intensità in base alla superficie e grazie a DirectionDetect, la pulizia diventa più veloce anche in retromarcia.

Con 70 minuti di autonomia in modalità Eco, la Shark si trasforma in una pratica aspirapolvere portatile. Pulire scale, divani e interni auto diventa intuitivo. Il design Flexology permette di piegare il corpo macchina per raggiungere spazi bassi, e resta in piedi da solo quando non utilizzato. Con un peso di 8,4 kg e misure di 26 x 47 x 118 cm, unisce potenza e maneggevolezza. Disponibile in Italia l’aspirapolvere Shark è a €549,99 su Sharkclean.it, Amazon e nei negozi specializzati. Un’icona di tecnologia pensata per chi vuole risultati impeccabili con il minimo sforzo.