Mouse wireless Logitech a prezzo folle: Amazon vi regala un -29%

L’imperdibile mouse compatto del marchio Logitech è stato progettato per essere utilizzato su qualsiasi superficie, grazie alla presenza di un sensore DPI 8K. L’innovativo mouse wireless MX Anywhere 3S, oggi a soli 49,99€, vi permetterà di svolgere il vostro lavoro in maniera precisa e silenziosa, così da garantirvi una maggiore concentrazione.

Oltre alla precisione, questo eccezionale dispositivo vi offrirà la possibilità di connettervi fino a 3 dispositivi, utilizzando il Bluetooth, su Windows, macOS, Chrome OS o Linux.

Mouse MX Anywhere 3S oggi in offerta

Tra le altre caratteristiche, un punto di forza di questo mouse è senza ombra di dubbio la velocità. Potrete scorrere ben 1000 linee al secondo grazie alla funzione MagSpeed della rotella di scorrimento più veloce e precisa dell’azienda svizzera.

Non a caso, dunque, questo device senza fili del marchio Logitech vi permetterà di lavorare a progetti o riunioni di lavoro garantendovi una connettività impeccabile. Le sorprese non terminano qui. L’MX Anywhere 3S vi offrirà la possibilità di impostare la velocità di tracciamento, di personalizzare i pulsanti e di utilizzare le personalizzazioni specifiche con Logi Options+.

Inoltre, la ricarica rapida e a lunga durata, vi garantirà un utilizzo di circa 70 giorni con una carica completa e potrete utilizzare il mouse fino a 3 ore ricaricando il dispositivo per 1 solo minuto. Facilissimo da ricaricare grazie all’ausilio del cavo USB C che troverete in dotazione, questo prodotto è assolutamente da non perdere.

Se state cercando un mouse che possa garantirvi precisione e velocità, e che possa offrirvi ottime prestazioni su qualsiasi superficie che non sia solo una semplice scrivania, approfittate subito di questa eccezionale offerta Amazon e acquistate il mouse MX Anywhere 3S con lo sconto del 29%. Prezzo pazzesco e con spedizione gratuita.