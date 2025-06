Il Frontale auto cresce in altezza: a rischio bambini e pedoni

Il frontale delle auto cresce ogni anno di mezzo centimetro. Penserete che problema ci sia di tanto grave, ma in realtà, oltre ad essere un cambiamento visivo, l’altezza diviene letteralmente un muro che si alza tra la strada e la vista del guidatore. Dal 2010 al 2024, l’altezza media anteriore dei veicoli è infatti passata da 76,9 a 83,8 centimetri. In Italia, il dato è ancora più inquietante: da 76,3 a 85 centimetri. Un cambiamento spinto da SUV sempre più dominanti, enormi e ciechi sul davanti. Lo chiamano carspreading, ma l’effetto è un’invisibilità pericolosa per chi si trova davanti all’auto. Cosa succede quando nemmeno un bambino di nove anni è visibile al conducente?

Il frontale auto nasconde il pericolo

In Europa si alzano le altezze, in Italia si superano i limiti. La diffusione di SUV come quelli del marchio Jeep ha spinto l’altezza media ancora oltre la soglia europea. Nel 2024, il marchio del gruppo Stellantis ha conquistato il 5% del mercato italiano, contro l’1% europeo. A pagarne il prezzo sono i pedoni. Secondo i test commissionati da T&E, auto come la Ram TRX non permettono di vedere un bambino davanti al veicolo fino ai nove anni. Con la Land Rover Defender il limite visivo si ferma a quattro anni e mezzo. Ogni attraversamento può diventare un dramma. A 50 km/h, una carrozzeria alta spinge le vittime sotto il mezzo, non di lato e le conseguenze di un ipotetico impatto sono letali. Uno studio belga su 300.000 incidenti ha evidenziato come 10 centimetri in più aumentino del 27% il rischio di morte per utenti vulnerabili.

Eppure, nessuna norma europea impone un limite all’altezza del frontale, non esistono regolamenti. T&E e Clean Cities Campaign invocano un intervento urgente per limitare l’altezza del frontale auto a 85 centimetri entro il 2035. Una proposta che potrebbe rallentare l’ingrandimento insensato dei veicoli. Nel frattempo, viene chiesto alle autorità locali di colpire dove con tasse e tariffe commisurate a peso, dimensioni ed emissioni. Quanto ancora dovrà crescere il frontale prima che venga vista la prima vittima invisibile?