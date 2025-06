Polestar trionfa alle Mille Miglia Green 2025

Non era solo una gara, ma una sfida tra passato e futuro. La Mille Miglia Green 2025 ha visto sfilare sulle iconiche strade italiane auto alimentate da tecnologie pulite, festeggiando lo spirito pionieristico della corsa originale. A conquistare il gradino più alto del podio è stata Polestar, con la sua elegante e potente Polestar4 Long range Single motor. A bordo, due italiani, Mirco Magni e Federico Giavardi, già vincitori della scorsa edizione. La coppia ha saputo dominare il tracciato con lucidità e precisione, portando a casa una vittoria che rafforza la presenza dell’ azienda nelle competizioni sostenibili.

Polestar 4: un successo che unisce passato e futuro

L’auto ha impressionato per autonomia e performance. Con una batteria da 100kWh e un’autonomia massima di 620Km, la Polestar 4 ha confermato di essere progettata non solo per la strada, ma anche per la gara. Il supporto alla ricarica rapida fino a 200 kW e l’adozione degli pneumatici Michelin Pilot Sport EV hanno fatto la differenza, assicurando aderenza e velocità in ogni condizione.

Quest’anno, Polestar ha partecipato con tutta la sua gamma, la fastback Polestar 2, il SUV Polestar 3 e, naturalmente, la Polestar4. Ogni vettura era decorata con livree personalizzate della “Collezione Mille”, ispirate alla bandiera italiana e numerate simbolicamente 2, 3 e 4. Un modo raffinato per rendere omaggio all’anima italiana della corsa, unendo estetica e tradizione.

Il commento del CEO Michael Lohscheller ha sottolineato il valore di questo successo. Egli ha affermato come le gare siano parte della nostra identità. In più, al termine della gara, ha raccontato l’esperienza con emozione affermando come”Ogni volta è come la prima. Poiché le Mille Miglia è magia pura. Insomma, Con la Polestar 3 in quinta posizione e la Polestar2 sesta, il brand svedese ha dimostrato solidità e visione. La Mille Miglia Green si conferma così terreno fertile per l’innovazione, e Polestar il suo nuovo protagonista.