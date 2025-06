Logitech MX Keys S a prezzo folle: sconto del 30% su Amazon

La Logitech MX Keys S è una tastiera wireless che si contraddistingue grazie a un profilo basso e tasti programmabili che consentono di avere in qualsiasi momento un’esperienza d’uso ottimizzata. Non a caso, infatti, oltre a queste caratteristiche, questa tastiera dispone di un profilo simile a quello di un laptop con tasti sferici sagomati consentendo dunque una digitazione non solamente veloce ma anche fluida, precisa e silenziosa.

Siete in cerca di una nuova tastiera da poter utilizzare in qualsiasi momento, sia per lavoro che per gioco? Oggi è il giorno perfetto!

Logitech MX Keys S: in offerta su Amazon

Questo modello di tastiera progettato e realizzato dal famoso marchio Logitech consente di lavorare più a lungo grazie a una struttura solida, a un design a basso profilo e a un’angolazione ottimale che favorisce un postura adeguata dei polsi. Oltre a ciò, i tasti della tastiera retroilluminata si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente creando un’atmosfera davvero unica.

E’ bene sapere che si tratta di una tastiera Bluetooth multi OS che consente di abbinare fino a 3 dispositivi sui sistemi operativi Windows, macOS e Linux tramite Bluetooth o USB Logi Bolt incluso nella confezione di vendita. Grazie all’eccellente autonomia è in grado di rimanere attiva fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

Non perdete altro tempo se volete avere a portata di mano una tastiera con caratteristiche tecniche eccellenti e soprattutto con un ottimo prezzo. Grazie allo sconto oggi disponibile su Amazon, la Logitech MX Keys S costa solamente 89,90 euro anziché 129 euro con un -30%. Con questa tastiera avrete a portata di mano un dispositivo eccellente a un prezzo davvero vantaggioso.