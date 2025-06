Esselunga straccia i prezzi: PROMO DA URLO sui device che cercavi

Se aprire il frigorifero vi fa più piacere che aprire una raccomandata, forse è arrivato il momento di cambiare qualche elettrodomestico. Ma attenzione, non serve più dissanguare il conto: Esselunga ha pensato proprio a voi. Tra un detersivo in promozione e una pasta in offerta, troverete anche lavatrici, frigoriferi e cantinette che sanno farsi notare. Basta saper scegliere in base alle proprie preferenze e lasciarsi ispirare dal buon senso, oltre che da qualche design elegante che fa sempre la sua figura. Gli elettrodomestici non sono mai stati così interessanti da acquistare e una passeggiata da Esselunga può trasformarsi nella svolta tech che non vi aspettavate.

E se il risparmio vi entusiasma quanto il prodotto, potete anche dare un’occhiata online: ogni giorno ci sono CODICI SCONTO esclusivi, gadget utili e offerte Amazon da prendere al volo. Basta cliccare adesso qui su Codiciscontotech per codici e news fresche ed anche ora qui su Tecnofferte per tutte le occasioni che contano davvero.

Offerte che non restano a lungo: fate un salto da Esselunga

Partiamo con uno stile elegante e un’anima smart: il frigorifero Sharp SJ-FBA09DMXWE è compatto, lineare e super pratico, ora a 449 euro da Esselunga. Se cercate invece spazio e prestazioni, il Samsung RB38C600DSA è una meraviglia moderna a 599 euro, perfetto per chi ama l’ordine anche nel fresco. La cantinetta Hisense RW12D4NWG0, raffinata e ben progettata, valorizza ogni bottiglia e costa solo da Esselunga appena 279 euro, ideale per chi vuole un angolo vino sempre perfetto.

Tra le lavatrici, brilla la Samsung Crystal Clean, efficiente e stilosa, oggi in promo da Esselunga a 449 euro invece di 539. Per chi ha poco spazio, la Candy CST 282D2/1-11 a carica dall’alto è un’idea furba a 399 euro. Silenziosa, moderna e affidabile: la Hoover HW 28AMB/1-S è tra le più amate, oggi vostra con 329 euro. E infine, per chi ama il design essenziale senza rinunciare alla qualità, ecco la Sharp ES-NFA014BW1NA a 339 euro, pronta a cambiare il vostro bucato. Tutto questo è già disponibile da Esselunga!