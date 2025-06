Wimbledon 2025: novità in arrivo grazie all’integrazione dell’AI

L’edizione 2025 dei Campionati di Wimbledon si preannuncia più coinvolgente. Ciò grazie a due innovazioni basate sull’intelligenza artificiale. Quest’ultime sono state presentate dall’All England Lawn Tennis Club in collaborazione con IBM. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e interattiva ai milioni di fan che seguono il celebre torneo. Centro dell’innovazione sono il rinnovato strumento predittivo “Likelihood to Win” e il nuovissimo assistente virtuale “Match Chat”. Entrambi progettati per arricchire la comprensione delle partite in tempo reale.

Wimbledon 2025 arricchito dall’intelligenza artificiale: ecco i dettagli

La nuova funzione Match Chat rappresenta un passo avanti importante nell’interazione digitale con gli utenti. Alimentato da watsonx Orchestrate, tale assistente virtuale sfrutta agenti di intelligenza artificiale e modelli linguistici avanzati, per rispondere in modo rapido e preciso alle domande dei tifosi. Il sistema è stato istruito con lo stile narrativo ufficiale di Wimbledon e il vocabolario tecnico del tennis. In tal modo è in grado di garantire risposte coerenti e di qualità. Che si tratti di domande generiche o richieste specifiche, Match Chat è in grado di fornire dati statistici, analisi tattiche e momenti salienti. In occasione dei match più importanti, tale servizio resterà accessibile anche dopo il termine dell’incontro. Grazie all’integrazione con IBM Slamtracker.

Allo stesso tempo, IBM ha potenziato il sistema “Likelihood to Win”. Una funzionalità che offre aggiornamenti in tempo reale sulle probabilità di vittoria dei giocatori. Tale tecnologia combina analisi dei dati storici, valutazioni di esperti e statistiche live, rielaborando i numeri per prevedere gli sviluppi di ogni sfida. Il tutto è reso possibile dalla scalabilità della piattaforma Red Hat OpenShift, che consente l’elaborazione rapida ed efficiente di enormi quantità di informazioni. Il risultato è uno strumento dinamico che accompagna il pubblico nell’evolversi dei match. Offrendo una visione più approfondita di ciò che potrebbe accadere in campo.

Secondo Usama Al-Qassab, Direttore Marketing e Commerciale dell’All England Club, tali innovazioni rafforzano l’impegno verso un’esperienza multisensoriale. Pensata per coinvolgere gli spettatori attraverso ogni canale, dal digitale alla televisione. Le soluzioni AI introdotte insieme a IBM aprono nuove strade per un rapporto ancora più diretto e stimolante con il torneo.