Amazon: offerta imperdibile sul Samsung Galaxy A36

Il Samsung Galaxy A36 è indubbiamente un ottimo smartphone di fascia intermedia, un prodotto che vuole ed è in grado di mettere a disposizione ottime specifiche tecniche, portando il consumatore verso un risparmio importante sulla spesa finale da sostenere per il suo acquisto.

Le sue dimensioni sono generalmente in linea con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 195 grammi di peso, ma anche 162,9 x 78,2 x 7,4 millimetri di spessore, il che facilita indiscutibilmente il trasporto e l’utilizzo in mobilità. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 2,4GHz, alle cui spalle si trova la GPU Adreno 710, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (in questo caso può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Ricordatevi di iscrivervi il prima possibile al canale Telegram con i codici sconto Amazon gratis e sul quale sono disponibili anche i prezzi più bassi del momento.

Amazon: la promozione sul Samsung Galaxy A36 è da sogno

Prezzo letteralmente da sogno per l’acquisto di un Samsung Galaxy A36, gli utenti possono davvero pensare di spendere pochissimo ed avere allo stesso tempo l’accesso a prestazioni di relativo alto livello. L’ordine, che può essere effettuato al seguente link, vi porta a sostenere una spesa di 339,90 euro, contro i 459,90 euro previsti in origine di listino.

L’occasione è davvero una delle più ghiotte che abbiate mai visto, proprio per la possibilità di accedere anche ad un comparto fotografico di alto livello: nella parte posteriore si trovano 3 sensori, tra cui un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 5 megapixel. La connettività è composto da WiFi 6e dual-band, passando poi per bluetooth 5.3 con A2DP, passando poi per USB type-C 2.0, ma anche chip NFC e GPS. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida.