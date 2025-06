Samsung sembra pronta a lanciare un nuovo prodotto. Vuole presentare una versione più economica del suo smartphone pieghevole a conchiglia. Insieme ai nuovi GalaxyZ Fold7 e GalaxyZ Flip7, è atteso il lancio del Galaxy Z Flip 7 FE. Un modello che punta a offrire molto del design e delle caratteristiche della generazione attuale. Ma a un prezzo più contenuto. La conferma ufficiale ancora manca. Ma la recente certificazione NBTC in Thailandia rafforza le indiscrezioni e lascia intendere che l’annuncio sia imminente.

Galaxy Z Flip 7 FE: un’alternativa più accessibile senza rinunciare alle novità

Il Galaxy Z Flip 7 FE è noto con il codice modello SM-F761B. E dovrebbe in realtà rappresentare una versione ribrandizzata del Galaxy Z Flip 6. Più che un dispositivo completamente nuovo, questa mossa commerciale di Samsung sembra voler mantenere viva la generazione precedente sul mercato. Offrendo così agli utenti un’alternativa più economica senza rinunciare all’esperienza pieghevole. Sembra voglia seguire la strategia già adottata con altri modelli FE, come il Galaxy S24 FE. Ossia il prezzo di lancio del Flip 7 FE potrebbe essere inferiore di circa 150 euro rispetto al modello standard Galaxy Z Flip 7. Questa scelta rende l’ingresso nel mondo degli smartphone pieghevoli più accessibile. Senza però scendere troppo in termini di qualità o funzionalità.

Il Galaxy Z Flip 7 FE si propone come una valida opzione per chi desidera un dispositivo pieghevole. Ma non vuole sostenere il prezzo elevato delle ultime novità. Samsung, con questa strategia, mira a conquistare una fetta più ampia di mercato. Questo grazie a un telefono che conserva il fascino e la praticità del modello più recente. La certificazione NBTC rappresenta un segnale chiaro che la presentazione ufficiale è dietro l’angolo. Il lancio potrebbe avvenire in contemporanea con l’evento Unpacked estivo.

Mancano quindi ancora dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche. Ma l’attesa cresce tra gli appassionati e gli osservatori di mercato. L’approccio di Samsung sembra puntare a un equilibrio tra innovazione e accessibilità. Sfruttando il successo delle versioni FE, molto apprezzate negli ultimi anni. Insomma, il Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe diventare il pieghevole per chi desidera entrare in questo segmento senza spendere una cifra da top di gamma.