Passa a Vodafone: 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€!

Cambiare operatore può sembrare una di quelle cose noiose che continui a rimandare, finché non ti trovi senza giga nel momento meno opportuno. Se stai pensando di fare il grande salto, Vodafone ha messo sul piatto un’offerta pensata proprio per chi arriva da Iliad, PosteMobile o altri operatori virtuali (esclusi ho. e Fastweb). Ed è davvero difficile ignorarla.

Vodafone: 5G illimitato a 9,99€ per chi cambia operatore

Con 9,99 euro al mese, ti porti a casa giga illimitati in 5G, minuti e SMS senza limiti e un piccolo bonus per quando viaggi in Europa: oltre 12 giga da usare nei Paesi UE senza spese extra. E tutto questo, con attivazione e spedizione SIM gratuite se completi l’operazione online. Niente costi nascosti, né brutte sorprese alla consegna.

Ma la parte forse più interessante – quella che dà davvero una certa tranquillità – è che il prezzo è bloccato per 24 mesi. Nessuna modifica unilaterale da parte di Vodafone, nessun rincaro improvviso: ti basterà attivare l’offerta con addebito su carta o PayPal, e per due anni resterai al riparo da aumenti.

Certo, come ogni cosa apparentemente “illimitata”, c’è qualche paletto. I giga sono davvero tantissimi, ma soggetti a un uso corretto: niente esagerazioni, insomma, e un limite che resta comunque molto generoso. Lo stesso vale per minuti e SMS: se il tuo utilizzo è quello di una persona normale – cioè, non sei un centralino vivente o uno spammer seriale – nessun problema.

In più, se scegli l’addebito automatico, ti dimentichi delle ricariche: se il credito scende sotto i 5€, viene ricaricato in automatico. Così eviti il panico da “saldo insufficiente” proprio mentre devi inviare quel messaggio urgente o usare la navigazione.

L’offerta si attiva solo online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi” – altro punto a favore, perché significa che puoi fare tutto con calma dal divano, senza file né attese. Se ti stavi chiedendo se fosse il momento giusto per cambiare, forse questa è la risposta che aspettavi.