Colpo di scena nel futuro green: Audi non rinuncia all’endotermico

Audi non dirà addio ai motori a combustione nel 2033, il nuovo CEO Gernot Döllner ha annullato la scadenza fissata dal suo predecessore. L’azienda tedesca continuerà a sviluppare motori endotermici e ibridi plug-in almeno fino al 2036. Secondo Döllner, la parola chiave è flessibilità, aspetto, a suo parere, non rispettato negli ultimi anni e nei progetti futuri. Il piano iniziale prevedeva infatti dal 2026 solo nuove auto elettriche, ma la realtà di mercato ha imposto un cambio di direzione. Nei prossimi anni Audi lancerà una gamma completamente nuova con motori tradizionali, anche per i modelli RS ad alte prestazioni. La casa prenderà così tempo prima di decidere se puntare davvero tutto sull’elettrico. La produzione dei motori endotermici proseguirà dunque ben oltre le date annunciate in passato, ma tutto sarà legato all’evoluzione della domanda globale. Il percorso sarà valutato passo dopo passo, senza accelerazioni forzate.

Il progetto SSP e la svolta software Audi

Döllner ha confermato che Audi guiderà lo sviluppo delle nuove architetture hardware e software per l’intero Gruppo Volkswagen. I futuri modelli di grandi dimensioni, dalla A5 in su, nasceranno su una nuova piattaforma: la SSP. Sarà il primo vero passo verso i veicoli definiti dal software. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto di Rivian, in cui Volkswagen ha recentemente investito. Le prime Audi su piattaforma SSP arriveranno tra fine 2027 e inizio 2028. Questo approccio segnerà un nuovo inizio per l’ingegneria digitale della casa di Ingolstadt. Audi si prepara così a un futuro dove il software sarà l’elemento centrale, anche se i tempi si dilatano e se il mercato rallenta, la strategia si adatta.

La gamma Audi diventa più selettiva e non ci saranno successori e per A1 e Q2, anzi vedremo i nuovi modelli Q3 e A3. Una A3 elettrica arriverà nel 2026 ed è già stato confermato il suo sviluppo. Non ci sarà invece una piccola Audi elettrica su base Volkswagen ID.2, segno forse che le citycar elettriche non sono più una priorità. Il futuro di Audi non si giocherà quindi nel segmento delle compatte economiche, ma l’attenzione sarà riservata a modelli strategici e piattaforme evolute.