Speaker JBL Charge 5 a prezzo folle: con Amazon costa poco più di 100€

Ascoltare musica con un dispositivo con caratteristiche tecniche eccellenti consente di ottimizzare l’esperienza sonora in qualsiasi momento valorizzando, di conseguenza, i brani che si ascoltano. Oggi lo speaker JBL Charge 5 può essere acquistato con una fantastica offerta messa a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon. Un’occasione unica per poter risparmiare rispetto al prezzo di listino.

Parliamo di un dispositivo progettato nei minimi dettagli per consentire agli utenti di ascoltare musica in qualsiasi momento e dunque anche lontano da casa.

JBL Charge 5 imperdibile a questo prezzo

Questo speaker wireless si contraddistingue grazie a un design che consente di portare ovunque il dispositivo. Pratico e compatto oltre che resistente ad acqua e polvere. Non potete fare a meno di ascoltare musica e brani preferiti anche quando siete al mare, in piscina o in montagna? Con questo speaker potete ascoltare musica in ogni momento senza preoccuparvi di danneggiare il dispositivo.

Oltre a essere un dispositivo con connessione wireless, questo speaker a marchio JBL dispone di una lunga autonomia. Nello specifico, grazie a un’eccellente batteria, la cassa ricaricabile Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione musicale. Non manca inoltre la possibilità di utilizzare lo speaker come powerbank per ricaricare smartphone o tablet.

Siete pronti per creare esperienze sonore uniche in ogni momento, anche quando siete fuori casa con amici o famiglia? Il JBL Charge 5 oggi può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 35%. Quest’ultimo fa scendere il prezzo di listino di 199,99 euro a soli 129,99. Approfittatene subito, anche la spedizione è completamente gratuita. Non dimenticate che il JBL Charge 5 è un diffusore portatile Bluetooth che riproduce dallo smartphone o dal tablet un suono potente e con bassi corposi per ottimizzare i suoni in ogni istante.