Smartwatch spenti ai concerti? Ecco perché

Sembra che, nel caso dei grandi eventi dal vivo, i dispositivi smartwatch potrebbero rappresentare un intoppo. A lanciare l’allerta è stata la polizia del Leicestershire, in occasione del Download Festival, uno dei principali eventi heavy metal del Regno Unito. Il consiglio rivolto ai partecipanti non era solo di evitare l’uso degli orologi intelligenti, ma addirittura di spegnerli. O, almeno, di attivare la modalità aereo. Tale raccomandazione ha una motivazione concreta e per nulla legata a questioni di privacy o sicurezza informatica. Il problema nasce dai sensori integrati negli smartwatch, progettati per rilevare cadute e incidenti. Durante momenti particolarmente intensi come i poghi (tipici movimenti effettuati durante i concerti rock e metal) tali dispositivi tendono a scambiare i movimenti bruschi e ripetitivi per segnali di pericolo. Il risultato? Innumerevoli chiamate di emergenza attivate in automatico.

Gli smartwatch creano intoppi durante i concerti live?

La situazione non è nuova e nemmeno ipotetica. Due anni fa, proprio durante il Download Festival, la polizia ha registrato oltre 700 chiamate accidentali al 999 (numero unico di emergenza britannico). Tutte erano state originate da smartwatch che avevano interpretato i sobbalzi del pogo come cadute pericolose. Ogni chiamata ha richiesto almeno tre tentativi di ricontatto per verificare l’assenza di un’emergenza reale. Sottraendo risorse preziose a situazioni che avrebbero potuto essere davvero critiche.

Si tratta di una situazione “inconsapevole” che può creare però problemi seri. L’unica soluzione possibile per impedire che tale evento si verifichi ancora è nelle mani degli utenti che si recano a tali concert. La prossima edizione del Download Festival si terrà dal 10 al 14 giugno 2026. Considerando quanto accaduto finora, la speranza degli organizzatori e della polizia è che i partecipanti si ricordino di tenere sotto controllo i propri dispositivi. O meglio, che scelgano di spegnere gli smartwatch prima di tuffarsi nel cuore della musica. Un gesto semplice che può fare una grande differenza per la sicurezza collettiva.