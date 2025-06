Proiettore in FullHD scontato del 70% su AliExpress

Splendida occasione per mettere le mani su un proiettore FullHD di ottima qualità, la promozione disponibile in questi giorni abbassa di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere direttamente su AliExpress.

Precisamente parliamo di un proiettore Magcubic, marchio conosciuto soprattutto nella fascia di prezzo medio-bassa, che offre una risoluzione massima di ripresa e riproduzione in FullHD a 1080p, con luminosità massima di 650 ANSI e possibilità di upscaling anche in 4K. La messa a fuoco automatica lo rende facile da utilizzare in mobilità, risultando adatto a molteplici usi e scopi, mentre il keystone (o meglio definita correzione trapezoidale) può essere regolato manualmente dall’utente stesso. La connessione alla rete avviene tramite WiFi 6 e bluetooth 5.2, utilissimi per riuscire a godere dei servizi di streaming, ed allo stesso tempo poter trasformare il dispositivo in un vero e proprio altoparlante bluetooth.

Proiettore Magcubic in offerta su AliExpress

La spesa per il suo acquisto è decisamente ridotta rispetto al passato, o comunque al listino iniziale, essendo un prodotto che non costa più 274,30 euro, ma viene ribassato del 70% fino a scendere a soli 80,73 euro. Tutti coloro che lo acquisteranno a questo link, potranno ricevere inoltre un cashback di rimborso fino al 10%.

Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione bianca con finitura che presenta il giusto mix tra opaco e lucido. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono nel complesso discreti, non raggiungono livelli particolarmente elevati, anche se confrontandolo con gli standard a cui siamo abituati, si posiziona leggermente più in alto. Sulla parte posteriore si trovano i connettori fisici, come porta HDMI e USB-A, oltre al tasto di accensione. Data l’assenza di una batteria interna, il dispositivo deve essere sempre collegato direttamente ad una presa di corrente per garantirne il funzionamento, preso atto che il filo incluso in confezione è sufficientemente lungo.