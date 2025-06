AI quantistica: il processore fotonico che batte i modelli classici

C’è una novità nel mondo dell’intelligenza artificiale che sta facendo parlare parecchio, e per una volta non si tratta di un algoritmo più intelligente o di un altro chatbot con risposte super realistiche. Stavolta parliamo di AI quantistica — sì, quella cosa un po’ misteriosa che finora sembrava confinata ai laboratori o ai titoli sensazionalistici. Ma qualcosa sta davvero cambiando.

Quando l’intelligenza artificiale diventa più efficiente grazie alla luce

Un gruppo di ricercatori internazionali, tra cui l’Università di Vienna e il Politecnico di Milano, ha messo le mani su un piccolo processore quantistico fotonico e ha provato a usarlo per un compito molto concreto: riconoscere dati, cioè una delle cose che l’AI fa più spesso, come identificare immagini o parole. Risultato? Il sistema quantistico ha fatto meglio di quello classico. Non “meglio sulla carta”, ma meglio davvero, in laboratorio, con dati reali.

E no, non servivano milioni di qubit o macchinari enormi. Questo processore sfrutta i fotoni, le particelle della luce, per fare calcoli. Il che significa anche meno energia consumata. E se consideriamo che addestrare un modello AI può richiedere l’equivalente di centinaia di migliaia di kilowattora, beh… forse una nuova strada si sta aprendo.

La cosa affascinante è che non siamo più nel campo delle ipotesi. Non è uno di quegli studi in cui si dice “potenzialmente, un giorno…”. Qui c’è un sistema attuale che, in alcuni compiti, è già più preciso e sostenibile rispetto alle alternative classiche. E questo è importante, soprattutto ora che si parla tanto di sostenibilità digitale e dell’impatto ambientale dell’AI.

Chi ha guidato il progetto ha spiegato che il vantaggio del sistema quantistico è tangibile: meno errori, più efficienza. E il bello è che non si tratta di sostituire tutto ciò che abbiamo ora, ma di affiancarlo. Integrare queste tecnologie potrebbe portare a una nuova generazione di AI, più leggera, più veloce, e molto meno energivora.

Insomma, il futuro dell’intelligenza artificiale potrebbe brillare… letteralmente. E non perché lo dice il marketing, ma perché sta iniziando a usare la luce.