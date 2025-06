Unieuro INCREDIBILI PROMO: offerte spaziali con prezzi a dir poco straordinari

Ti piace risparmiare senza dover fare rinunce? Unieuro ha preparato una carrellata di offerte esclusive online, tutte valide fino al 22 giugno, perfette per chi ama lo shopping smart e furbo. Basta un clic per portarti a casa elettrodomestici, accessori e gadget tech a prezzi che ti faranno venire voglia di rifare casa da cima a fondo. Hai presente quella sensazione di soddisfazione quando trovi il prodotto che cercavi e in più è anche in sconto? Unieuro ti regala proprio questa gioia! Dalla friggitrice ad aria alla scopa elettrica che ti fa dimenticare fili e fatica, fino alla stampante Wi-Fi, ogni categoria ha qualcosa.

Le offerte Unieuro online valide fino al 22 giugno

Il forno elettrico ventilato Ariete 985, da 30 litri e con sei modalità di cottura, è perfetto per sperimentare in cucina e costa da Unieuro solo 72,90 euro. Per chi desidera cucinare in modo più leggero, la friggitrice ad aria Ariete 4630, con 8 programmi automatici e una grande capacità da 9L, è proposta a 78,99 euro, ideale per famiglie affamate e organizzate. C’è da Unieuro anche la scopa elettrica senza fili Ariete 2757, dotata di batteria ricaricabile da 22V e kit accessori incluso, a 84,99 euro.

Per chi vuole dire addio alle pieghe in un colpo solo, la Rowenta Easy Steam VR5121, con 2400 W di potenza e serbatoio da 1,4 litri, è in offerta solo da Unieuro a 89 euro. La stampante multifunzione Epson XP-2200, con Wi-Fi Direct e 3 mesi di inchiostro inclusi, è poi un affare a 54 euro. Se il tuo controller ha visto giorni migliori, il Sony DualShock 4 nero per PlayStation 4 è la scelta giusta e lo prendi a 54,99 euro. Chi cerca efficienza può puntare sulla Candy Easy EYT 1262DWE/1-S disponibile a 259 euro. E per gli amanti dei videogiochi, Minecraft per Nintendo Switch è in offerta Unieuro a 29,99 euro. Con Unieuro il risparmio è speciale e valido fino al 22 giugno ogni acquisto ha quel tocco in più. Tutte le promo le trovi qui sul sito.