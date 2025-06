Non solo caldo: l’aria che succhia acqua da fiumi e suoli

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di siccità, ma c’è un dettaglio che sfugge a molti: l’aria stessa sta diventando una specie di “aspirapolvere” per l’umidità. Non è solo che fa più caldo, è che quell’aria calda diventa capace di succhiare acqua da suoli, fiumi e piante con una forza che prima non vedevamo. Un gruppo di ricercatori ha chiamato questo fenomeno “sete atmosferica” — o AED — e i numeri sono sorprendenti.

Dati e modelli svelano il ruolo della sete dell’aria nella crisi idrica globale

Gli scienziati hanno passato al setaccio più di un secolo di dati climatici, usando modelli sofisticati per capire come cambia la quantità d’acqua che l’aria può tirare fuori dall’ambiente. E la risposta è che dal 1981 al 2022 questa sete è aumentata così tanto da rendere le siccità globali il 40% più intense, anche quando le piogge non sono diminuite. Quindi, non è solo questione di quanto piove, ma di quanto l’aria riesce a prosciugare.

Prendiamo gli ultimi cinque anni: le zone colpite dalla siccità si sono estese di ben il 74% rispetto al passato, e quasi metà di questo allargamento è colpa proprio della sete dell’aria. Il 2022 è stato un anno da record, con quasi un terzo delle terre emerse in condizioni di siccità moderata o peggio.

Chi ci rimette di più? Africa, Australia e la parte occidentale degli Stati Uniti si trovano davvero in difficoltà, ma anche Europa e Asia stanno iniziando a sentire questo effetto “prosciugante” nonostante le piogge non siano drasticamente calate. La conseguenza? Piante che soffrono, fiumi che si ritirano, e terreni che perdono umidità più velocemente di quanto si possa recuperare. Non basta più aspettare la pioggia: l’aria calda “trascina” via l’acqua prima che le piante possano assorbirla.

Questo cambiamento ha un impatto enorme sull’agricoltura, sulla gestione dell’acqua e persino sulla salute pubblica. Serve un salto di qualità nei sistemi di monitoraggio, non solo per controllare le precipitazioni ma anche questa “sete” atmosferica, così da poter intervenire prima con irrigazioni intelligenti, protezioni del terreno e piani più efficaci per l’acqua.

Insomma, la sfida non è più solo far piovere abbastanza, ma anche capire come affrontare un’aria che diventa sempre più assetata. E con il riscaldamento globale che non dà tregua, adattarsi sarà fondamentale — e urgente.