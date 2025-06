OnePlus Pad Lite

OnePlus si prepara ad ampliare la propria offerta nel settore tablet con l’arrivo imminente di OnePlus Pad Lite, dispositivo di fascia media destinato a posizionarsi sotto il modello OnePlus Pad già disponibile sul mercato. Le prime specifiche tecniche e immagini render sono emerse online, svelando un design essenziale e caratteristiche adatte a un utilizzo quotidiano, tra intrattenimento e produttività leggera.

Display LCD da 11,6 pollici e design circolare

Secondo le informazioni diffuse, il nuovo OnePlus Pad Lite sarà dotato di un display LCD da 11,6 pollici con risoluzione 2.000 x 1.200 pixel e refresh rate a 120 Hz. Il pannello non OLED indica una scelta orientata a contenere i costi, mantenendo comunque una buona fluidità per navigazione e contenuti multimediali. Il design riprende lo stile del OnePlus Pad originale, con la fotocamera posteriore posizionata al centro e una scocca metallica dai bordi piatti.

Chip MediaTek Dimensity 6100+ e batteria da 8.000 mAh

Sotto la scocca, il SoC MediaTek Dimensity 6100+ garantirà le prestazioni necessarie per le attività più comuni, come navigazione, streaming video, lettura e utilizzo di app social. Il tablet sarà accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, configurazione ormai standard nella fascia media Android. La batteria sarà uno dei punti di forza del dispositivo: 8.000 mAh di capacità con supporto alla ricarica rapida da 33W, una combinazione che dovrebbe garantire una lunga autonomia con tempi di ricarica contenuti.

Un tablet pensato per l’uso quotidiano

OnePlus Pad Lite sarà equipaggiato con Android 15 e interfaccia OxygenOS, adattata per l’uso su tablet. Le immagini mostrano un’interfaccia pulita, con supporto al multitasking a schermo diviso. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, sufficiente per videochiamate e scansioni rapide di documenti.

Lancio atteso per luglio

Il lancio ufficiale del OnePlus Pad Lite è atteso per luglio 2025, inizialmente in India, ma con possibile espansione anche in Europa nei mesi successivi. Il dispositivo potrebbe collocarsi in una fascia di prezzo intorno ai 200-250 euro, rappresentando una proposta interessante per chi cerca un tablet economico ma completo.