Geely Leishen AI Hybrid 2.0: il motore dall’efficienza record

La nota società coinvolta nel settore automotive Geely ha preso la decisione di non costruire nuovi stabilimenti in Europa e America, concentrandosi invece su una strategia in grado di valorizzare sia i motori termici che quelli elettrici, tale strategia a differenza di altre concorrenti che puntano esclusivamente all’elettrificazione, punta a mantenere i veicoli a combustione interna come opzione competitiva, è dunque che In modo coerente, con quanto appena detto la società ha annunciato un’importante novità, si parla infatti del nuovo Power Train ibrido plugin Leishen AI hybrid 2.0, il quale promette un’efficienza termica davvero da record del 47,26% che andrebbe a superare di molto i tradizionali motori a benzina che si fermano al 25-30% e i motori diesel che arrivano ad un massimo del 35%, la vera novità è rappresentata dal fatto che questo motore è stato sviluppato utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale che ne migliorano anche la durata della batteria, ottimizzandone la distribuzione della coppia nei modelli attrazione integrale.

Davvero avanzato

Il sistema in questione si declinerà in tre varianti: EM-I, EM-P e una versione a idrogeno attesa per la fine dell’anno, proprio quest’ultima offre un’efficienza termica teorica del 48,15%, un primato davvero assoluto all’interno di questo settore, le prime due varianti invece saranno montate rispettivamente sulle nuove Galaxy A7 e Galaxy M9 rispettivamente, di cui la prima offrirà un motore aspirato da 1,5 l in grado di offrire un consumo di 2 l per cento chilometri e un’autonomia totale di 2100 km mentre il secondo invece sarà un motore turbo da 4,8 l per cento chilometri e 1500 km di autonomia con la possibilità di effettuare un’accelerazione da zero a 100 km/h in 4,5 secondi.

Per chi non lo sapesse l’efficienza termica misura quanta energia contenuta a livello chimico nel carburante viene convertita in potenza meccanica riducendo le perdite dovute a calore o gas di scarico, la società si è avvicinata di molto al limite teorico che dovrebbe essere attorno al 55% imposto dalla termodinamica.