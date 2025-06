Euronics OFFERTE esclusive: le promozioni nascoste che non conoscevi

Dimentica il sudore, la schiena piegata e i soliti weekend passati a lottare con erba alta e piscina da pulire. È il momento di lasciarti tentare da soluzioni che fanno il lavoro al posto tuo… mentre tu ti godi un ghiacciolo sotto l’ombrellone! Con Euronics, questa idea non è più solo un sogno, ma una promozione pronta per te. Ti svegli, premi un tasto, e voilà, giardino perfetto, piscina splendente, erba curata. Mentre i tuoi vicini arrancano sotto il sole, tu ti godi il panorama. Ti basta solo un click nel posto giusto e un pizzico di furbizia.

Tecnologia outdoor? Euronics lancia super offerte estive!

L’estate firmata Euronics ha un solo obiettivo: renderti la vita all’aperto più smart. Partiamo dal re dei giardini, il robot tagliaerba NAVIMOW by SEGWAY I105E con modulo 4G, oggi da Euronics a 1024 euro, perfetto anche per chi non ama i fili perimetrali. Per i giardini più impegnativi e in pendenza, invece, c’è il super performante MAMMOTION LUBA MINI AWD 800 in elegante bianco, capace di affrontare salite fino all’80%, a 1825 euro.

Piscina? Nessun problema. L’efficiente AIPER SCUBA SE è tuo a soli 199 euro, mentre chi cerca un modello base ma già completo può scegliere il SCUBA E1 a 399 euro. Se vuoi qualcosa di ancora più intelligente, c’è il SCUBA S1 PLUS a 570 euro, oppure il top di gamma SCUBA S1 PRO 2025 da Euronics a 999 euro, perfetto per chi vuole una piscina sempre impeccabile. Insomma, che tu abbia un balcone o un parco, con Euronics e un pizzico di tecnologia, l’estate è tutta da godere in relax!