Comet REGALA la tecnologia: con una TV TCL hai gratis un favoloso tablet

Sei uno di quelli che appena sente la parola “sconto” drizza le orecchie? Allora preparati, perché stavolta ti farai davvero un bel regalo, anzi, Comet te lo fa! No, non stai sognando, compri una TV e ricevi un tablet in omaggio. Hai presente quelle offerte che un secondo prima le guardi poi svaniscono nel nulla e dopo “ti mangi le mani”? Ecco, questa è una di quelle. Comet ha deciso di farci sognare con una promo tutta tecnologia e spettacolo: ti porti a casa una delle nuove Smart TV TCL e ti ritrovi tra le mani un tablet del valore di 249 euro. Ppuoi anche pagare comodamente in tre rate con PayPal e, come ciliegina, la spedizione è gratis. Ti sembra poco?

Se ti piace essere sempre aggiornato su tutto ciò che è sconto, non puoi perderti i canali con CODICI SCONTO per Amazon. Ogni giorno trovi promo imperdibili ed offerte lampo. Dai, clicca qui per entrare in Codiciscontotech e non dimenticare di cliccare anche qui per accedere a Tecnofferte: un click e lo sconto è servito!

Scopri le Smart TV TCL e il super regalo dato da Comet

Il TCL Smart TV QD-Mini LED da 65 pollici (65C79K), con un elegante design metallico e tutta la potenza del 4K HDR Premium. Con Android 12 a bordo, giochi fluidi a 144 Hz, subwoofer integrato, DolbyVision IQ e Airplay + Chromecast, è tua con Comet a 999 euro. Lerchi qualcosa di più compatto? Il modello da 55 pollici (55C79K) ha lo stesso cuore tecnologico: QD-MiniLED, HDR 10+, Dolby Atmos, supporto vocale Alexa e Google, e arriva con lo stesso sistema di gioco avanzato. Lo trovi da Comet a 799 euro e con un look altrettanto fantastico. Con entrambe le TV, Comet ti regala un tablet TCL del valore di 249 euro. Ricapitolando? Due TV top, un regalo sicuro, zero spese di spedizione e possibilità di rateizzare. La promo è così fantastica che sembra una magia, ma tranquillo che non serve nessun incantesimo, basta solo una visita sul sito Comet.