Skyrider X6: arriva in Cina la prima moto volante

Dal dinamico panorama tecnologico cinese arriva un nuovo e affascinante mezzo destinato a ridefinire il concetto stesso di mobilità urbana. Si chiama Skyrider X6 ed è un innovativo veicolo ibrido, sviluppato da Kuickwheel. La vettura è in grado di muoversi sia su strada che in aria. Skyrider X6 è stato presentato in anteprima come concept al CES 2025 di Las Vegas. Oggi è molto più di un prototipo. È un prodotto pronto per la produzione e già disponibile per il pre-ordine sulla piattaforma JD.com. Guardandola può sembrare una comune moto elettrica. Il veicolo ha tre ruote (due anteriori e una posteriore). Ed è alimentato da un motore elettrico con trazione posteriore. In modalità stradale può raggiungere una velocità massima di 70 km/h. Con un’autonomia che tocca i 200 chilometri grazie alla batteria da 10,5 kWh. Il tutto certificato secondo il ciclo cinese CLTC. Per garantire leggerezza e robustezza, la scocca è costruita in fibra di carbonio e lega di alluminio di grado aeronautico.

Presentata Skyrider X6 la nuova moto elettrica volante

Ma è nella sua capacità di volo che la vettura rivela tutto il suo potenziale. In pochi secondi, si trasforma in un drone esacottero, dispiegando sei bracci dotati di altrettanti rotori. In configurazione aerea può volare a una velocità di 72 km/h. Con un’autonomia dichiarata di circa 20 minuti. Il decollo, l’atterraggio, la navigazione e la pianificazione del volo possono essere completamente automatizzati. Ma per i più esperti sono disponibili anche i controlli manuali. L’azienda ha messo al centro la sicurezza. Ciò dotando il mezzo di sistemi ridondanti in grado di garantire la stabilità del volo anche in caso di guasti. Inoltre, è compreso un paracadute balistico che si attiva in automatico in situazioni critiche.

Oltre alla capacità di spostarsi su strada e volare, Skyrider X6 presenta un’altra particolarità che lo distingue. La vettura è anche anfibio. Ciò lo rende molto versatile, soprattutto in contesti urbani congestionati. O anche in situazioni di emergenza. Kuickwheel ne immagina l’uso per brevi spostamenti personali o per operazioni di soccorso a corto raggio. Ci sono però alcuni ostacoli da superare. In Cina, lo spazio aereo civile sotto i 200 metri non è ancora pienamente accessibile. Inoltre, per pilotare il veicolo in volo è necessario un brevetto per aerei sportivi leggeri. Quest’ultimo comporta un investimento di circa 50.000 yuan. Ovvero circa 6.000 euro. Il prezzo di vendita è di 498.800 yuan. Corrispondenti a poco più di 60.000 euro.