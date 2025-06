Konami Press Start, svelati dettagli su Metal Gear Solid Δ, Silent Hill e molto altro

In occasione dell’evento KONAMI Press Start, il publisher nipponico ha svelato tantissime novità sulle produzioni in arrivo nel corso dei prossimi mesi. I giocatori che volevano avere maggiori dettagli sull’attesissimo Metal Gear Solid Δ, su Silent Hill e su tutti gli altri titoli sono stati accontentati.

Durante la conferenza, KONAMI ha mostrato un corposo approfondimento dedicato a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. In particolare, gli sviluppatori si sono concentrati su FOX HUNT, la nuova modalità multiplayer online.

A prendere la parola è stata Yu Sahara, direttore della divisione che si sta occupando dello sviluppo. Sono state mostrate alcune immagini sul concept della modalità multiplayer online, i rendering dei personaggi e i primi filmati in-game.

L’evento KONAMI Press Start ha permesso di dare un primo sguardo ad alcuni titoli molto attesi come Metal Gear Solid Δ, i due capitoli di Silent Hill, EDENS ZERO e Darwin’s Paradox!

Interessante notare come FOX HUNT vada ad integrare quelle che sono le caratteristiche tipiche della saga di METAL GEAR SOLID come la mimetizzazione. I giocatori dovranno sfruttare l’ambiente circostante a proprio vantaggio per mimetizzarsi. In questo modo, sarà più semplice tendere agguati agli avversari e conquistare la vittoria.

Passando a SILENT HILL, è stato mostrato un diario degli sviluppatori che consente di conoscere meglio i progetti in fase di sviluppo. Infatti, è in corso lo sviluppo del remake del primo storico capitolo ma anche un nuovo titolo, intitolato SILENT HILL f, che amplierà il franchise.

Al termine del KONAMI PRESS START è stata resa disponibile la demo di EDENS ZERO per PS5 e altre piattaforme. Infine, è stato mostrato Darwin’s Paradox!, un platform action-adventure in cui sarà possibile impersonare un polpo che deve trovare una via di fuga da un misterioso pianeta alieno. Per riuscirci, sarà possibile sfruttare i poteri sovrannaturali del polpo che daranno vita a situazioni uniche e divertenti.