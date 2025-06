Copilot: le funzionalità che pochi conoscono

Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono ormai davvero tanti e tutti in grado di aiutare gli utenti a creare contenuti in tempi rapidissimi. Nonostante siano dunque tante le piattaforme con alla base algoritmi intelligenti non tutte sono molto note e utilizzate nel migliore dei modi. Probabilmente al giorno d’oggi ChatGPT è la soluzione più comune e conosciuta tra utenti di tutte le età, ma Microsoft Copilot è in grado di mettere a disposizione tante funzionalità che molti non conoscono.

Volete dunque scoprire maggiori dettagli in merito a questa soluzione AI realizzata da Microsoft? Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo alcune funzionalità poco conosciute e poco sfruttate.

Copilot: i dettagli sulle funzionalità

Capita molto spesso di utilizzare degli strumenti ma non sfruttare a pieno tutte le funzionalità di cui dispongono. I motivi possono essere tanti e tra questi la scarsa conoscenza di alcuni dettagli. Nel caso di Copilot, infatti, si tratta di una soluzione AI ottimale per qualunque contesto e, di conseguenza, ricca di funzioni utilissime.

E’ bene ricordare che Copilot è uno strumento davvero innovativo che diventa perfetto grazie all’integrazione con app molto comuni come PowerPoint e Word. Copilot può trasformarsi in un vero e proprio compagno di studio e di lavoro poiché è in grado di realizzare progetti utili per esami e progetti.

Prompt perfetti, con un adeguato contesto, sono indispensabili per guidare Copilot verso la generazione di un output ottimale. Non manca, inoltre, la funzione che consente di caricare documenti e immagini analizzando i contenuti e fornendo eventualmente un riassunto o una spiegazione, in base alle necessità dell’utente.

Effettuare riassunti di lunghi testi grazie a Copilot diventa rapido e semplice rispetto al passato. Le funzionalità di questo strumento però sono anche altre e includono la possibilità di generare tabelle, creare presentazioni PowerPoint e creare messaggi strutturati per email formali.